Rona Hartner, la chanteuse évangélisatrice

Le Grand Témoin – Louis Daufresne reçoit Rona Hartner, chanteuse, compositrice et actrice franco-roumaine, auteur de « Je te donnerai un vrai bonheur » aux éditions Salvator.

De l’aveu de Rona Hartner, le milieu du show-business considère le christianisme incompatible avec le statut d’artiste. La chanteuse répond à l’appel du pape qui demande aux artistes de témoigner de la miséricorde dans leur vie, au moment de la rédaction de « Je te donnerai un vrai bonheur » en collaboration avec le journaliste Amaury Guillem. Rona Hartner croit dur comme fer aux miracles. Elle en veut pour preuve toutes ses prières exaucées par sainte Rita.

Les vanités du show-biz

L’auteur de « Je te donnerai un vrai bonheur » aux éditions Salvator raconte le bouleversement de son existence par une expérience spirituelle. Rona Hartner qui compte 37 films et 14 albums à son actif retrace son chemin de foi avec ses hauts et ses bas. Elle relate en parallèle la vie d’artiste dont les paillettes et les vanités ne la satisfaisaient pas. Rona Hartner partage son alacrité avec les auditeurs de Radio Notre-Dame au micro de Louis Daufresne.