Didier Rykner, le tribun de l’Art

Le Grand Témoin – Louis Daufresne reçoit Didier Rykner, historien de l’art et journaliste, un mois après l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Didier Rykner ne manque pas d’actualités sur Notre-Dame de Paris depuis l’incendie. Les visiteurs affluent sur La Tribune de l’Art pour trouver les dernières informations. D’autant que le directeur de la rédaction « n'[a] pas sa langue dans [s]a poche ». Il dénonce les nombreuses carences de l’État ainsi que sa désinvolture à l’égard du monument historique, déjà signalées dans un rapport du CNRS en 2016.

Chantier exceptionnel, loi exceptionnelle ?

Plus d’un millier d’experts de l’art ont enjoint le président de la République à ne pas se précipiter et surtout à ne pas s’affranchir des règles de protection du patrimoine dans une tribune du Figaro du 28 avril, restée lettre morte. Franck Riester, ministre de la Culture, s’est réjoui : « Le chantier qui s’annonce est exceptionnel, ambitieux, unique » alors que l’Assemblée nationale vient d’adopter en première lecture le projet de loi d’exception en vue de reconstruire la cathédrale et que la Fondation du patrimoine va clore sa collecte de dons.