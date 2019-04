Le drame de l’incendie a certes unifié les Français devant un monument, symbole de notre histoire. Les grandes puissances occidentales, Etats-Unis (Donald Trump) Russie (Vladimir Poutine), Allemagne (Angela Merkel), Grande Bretagne (Theresa May) ont présenté leurs condoléances à notre gouvernement.

Rappelons les grands moments de l’histoire de Notre Dame construite durant plus d’un siècle, entre 1153 et 1260. – Saint Louis y dépose la couronne d’épines du Christ en 1239, avant l’achèvement de la construction de la Sainte-Chapelle.

– Philippe le Bel y ouvre les premiers Etats généraux du Royaume de France en 1302.

. En 1447, Charles VII célèbre par un Te Deum la reprise de Paris.

– Ouverture du procès en réhabilitation de Jeanne d’Arc en 1456.

– Mariage de Marie Stuart, reine d’Écosse le 24 avril 1558.

– Mariage de Marguerite de Valois et de Henri de Navarre (futur Henri IV), le 18 août 1572 (six jours avant le massacre de la Saint-Barthélemy)

– En 1660 : Te Deum célébré à l’occasion du mariage de Louis XIV.

– Bossuet y prononce l’Oraison funèbre du Grand Condé en 1687.

– 10 novembre 1793, Notre-Dame est transformée en temple de la Raison par la Commune de Paris, afin d’y pratiquer le Culte de l’Être suprême.

– Napoléon Bonaparte est consacré empereur des Français, en présence du pape Pie VII le 2 décembre 1804.

– Mariage de Napoléon III le 30 janvier 1853.

– Accueil du maréchal Pétain, en avril 1944, par le cardinal Suhard, archevêque de Paris.

– Le 26 août 1944, un Magnificat est chanté pour la Libération de Paris, en présence du général de Gaulle et du général Leclerc.

– 1970 : obsèques du général de Gaulle en présence des grands chefs d’Etat.

– 1980 et août 1997, visites du pape Jean-Paul II. –

– 26 janvier 2007, funérailles de l’abbé Pierre.

– Septembre 2008, visite du pape Benoît XVI.

– Célébration du 850e anniversaire de la cathédrale Notre Dame, du 12 décembre 2012 au 24 novembre 2013 après que le glas ait sonné durant un quart d’heure.

Nous citons de grandes célébrations et voyons que Notre dame de Paris a connu une histoire mouvementée, avec des heures glorieuses et des heures sombres. Elle était depuis 1945 un symbole national pour tous les Français, chrétiens et non chrétiens.

L’incendie de ce monument symbolique montre qu’aujourd’hui le drame émeut le monde entier. Sa rénovation est décidée et les dons affluent pour qu’elle s’effectue dans les délais les plus courts possible : cinq ans sont annoncés.

L’Eglise de France sortira plus forte de cette épreuve, car l’unité de la nation s’est retrouvée face à l’épreuve. Espérons que cette unité nationale pourra connaître d’autres moments.

Rappelons que la cathédrale conserve une voix : celle de Radio Notre Dame, voix que l’on peut écouter et soutenir.