Jean-Baptiste Noé, historien : « L’Église orthodoxe de Bulgarie assimile la venue de populations musulmanes à un retour de l’Empire ottoman »

Esseulé, vaine promotion du multiculturalisme, imitation manquée de Jean XXIII… Le pape François achève son voyage en Bulgarie et Macédoine du Nord non sans déconvenues. Entretien avec Jean-Baptiste Noé, historien et auteur de « Géopolitique du Vatican » aux Presses Universitaires de France.

Aucun membre du Saint-Synode (sommet de la hiérarchie religieuse orthodoxe) n’a participé à une cérémonie en compagnie du pape François. Donnant à voir le Souverain pontife priant seul dans la cathédrale vide de Sofia. Il dut se contenter d’une discrète rencontre avec le Patriarche Néofit, en charge de l’Église orthodoxe bulgare. Jean-Baptiste Noé explique « l’hostilité au catholicisme » par le rejet de l’œcuménisme et l’autonomie de l’Église orthodoxe. Cette dernière a prouvé son intransigeance en 2016 par son retrait du Concile panorthodoxe en Crète sous l’égide du patriarche de Constantinople un mois avant l’évènement.

Comment le discours d’ouverture des frontières aux migrants du Pape résonne-t-il auprès des Bulgares ?

« La Bulgarie a été très marquée par les vagues migratoires des années 2015-16 »

Quelle est la position de l’Église orthodoxe de Bulgarie sur la question migratoire ?

Dans la lignée du Synode de Rome, le pape s’est adressé à la jeunesse bulgare diplômée. Le pays souffre « d’un dépeuplement », précise Jean-Baptiste Noé. « Peu développé » et à « l’avenir économique et culturel » compromis, il souffre « d’un très fort exode » de ses jeunes Bulgares. En plus d’être « confronté à une dénatalité« . « Le pape François a invité la jeunesse de Bulgarie à rester pour développer » leur terre natale.

Le Saint-Père « a voulu visiter des pays européens en périphérie pour rappeler que le continent ne se réduit pas au couple franco-allemand, à Bruxelles ou au Brexit« , explique le professeur au lycée Hautefeuille (Hauts-de-Seine). La Bulgarie par exemple. La Bulgarie surtout. François a rappelé par ce voyage l’ancienne présence de l’Eglise catholique dans le pays. Et concrétisé « l’idée de marcher dans les pas de Jean XXIII ». L’auteur de l’Encyclique Pacem in terris « a été diplomate du Saint-Siège en Bulgarie et a œuvré au dialogue entre les catholiques et les orthodoxes et au sauvetage de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. »

Pourquoi le pape François s’est-il rendu en Macédoine du Nord où les catholiques comme en Bulgarie représentent moins d’1% de la population ?

Jean-Baptiste Noé éclaire le prêche pour des sociétés multiculturelles en Macédoine du Nord à la lumière de la nationalité du Souverain pontife : « L’Argentine a reçu l’apport de populations européennes sur un substrat de populations pré-colombiennes« . L’évêque de Rome « espère » l’import du modèle argentin « comme modèle d’intégration en Europe, notamment dans la région des Balkans« . Pour laquelle « le multiculturalisme est synonyme de guerre. Par exemple, la guerre dans les années en Yougoslavie et les guerres balkaniques qui ont abouti à la Première Guerre mondiale« . Le pape relève le « défi » d’instaurer des « sociétés multiculturelles pacifiques« .

