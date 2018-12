Prier Marie sur Hozana

Le 8 décembre, l’Eglise catholique fête Marie préservée de tout péché.

A l’occasion de l’Immaculée Conception le 8 décembre prochain, l’association « le chapelet des enfants », pour la deuxième année consécutive, souhaite partager une magnifique neuvaine pour nous aider à nous préparer à cette grande fête mariale. Le « chapelet des enfants », est une association créée en 1927, qui édite et diffuse chaque année une nouvelle image accompagnée d’une prière tenant compte des directives du Saint Père et des nécessités actuelles de l’Église et du Monde. Actuellement diffusée à plus de quatre cent mille exemplaires, cette neuvaine réunit une foule immense de priants dans une même louange et supplication et a déjà suscité de nombreux miracles.

Durant neufs jours, du 30 novembre au 8 décembre prochain, recevez quotidiennement une méditation et unissez-vous à la prière de milliers de frères chrétiens. Ensemble : demandons à la Vierge de transformer nos cœurs, de transformer nos vies, de transformer le monde ! Nous sommes déjà plus de 5000 priants ! Inscrivez-vous ici !

Hozana est un réseau social, qui réunit plus de 180 000 personnes à travers le monde autour de la prière. Créée en 2014 en France, Hozana est maintenant également utilisé en anglais, en espagnol et en portugais.

Afin que chaque chrétien puisse trouver le contenu de prière qui lui correspond pour entretenir une relation fidèle à Dieu, de nombreuses communautés religieuses, associations, paroisses, et bénévoles, partagent sur ce réseau social des contenus de prière toujours plus variés, au travers de communauté de prière. Sur Hozana, chaque personne peut s’inscrire aux communautés de prière de son choix, recevoir son « coin prière » quotidiennement par mail, prier pour les intentions de ses frères chrétiens, déposer une intention personnelle… Bref : chaque personne est soutenue dans sa vie spirituelle !