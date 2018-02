Le pape François lance les inscriptions pour les JMJ au Panama

Le Saint-Père, à la fin de l’Angélus, s’est inscrit aux Journées Mondiales de la Jeunesse, qui se tiendront en 2019 au Panama.





Le Souverain Pontife s’est inscrit symboliquement comme pèlerin, via une tablette et entouré de deux jeunes. Voilà qui ressemble bien au pape François. « J’invite tous les jeunes du monde entier à vivre avec foi et enthousiasme cet événement de grâce et de fraternité, soit en se rendant au Panama, soit au sein de leurs propres communautés », a-t-il déclaré. Les JMJ se tiendront le 22 janvier prochain en Amérique Latine pour une 33ème édition. Un continent très catholique qui accueillera des profils différents des habituels JMJistes et pour cause, se tenant hors de la période des vacances scolaires, les jeunes professionnels devraient répondre présents.