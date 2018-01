« C’est l’humilité de David qui va le sauver » : David et le Royaume

Ecoute dans la nuit – Jocelyne Tarneaud parle des premiers rois d’Israël, choisis par Dieu mais pourtant bien pêcheurs.

David est le deuxième roi d’Israël, après Saül. Comme lui, il a été oint par le prophète Samuel. Bien qu’ils soient des personnages très ancien, ils sont d’une grande importance dans la Bible. J. Tarneaud rappelle que l’histoire des rois d’Israël ne va pas de soi. Contrairement aux autres peuples divisés en tribus et gouvernés par des rois, Israël n’était à l’origine soumis qu’à la seule autorité de Dieu. Lorsque le peuple élu atteint la terre promise après l’Exode, il constate que les sujets des autres peuples n’ont qu’à faire des courbettes pour obtenir ce qu’ils désirent de leur roi. Pour les israélites, il faut prier Dieu et se soumettre à son accord –ou désaccord-. Ils réclament donc un roi au prophète Samuel « Alors que jusqu’à maintenant ils étaient les fils d’un père aimant, à présent ils vont devenir les sujets d’un chef très exigeant. Mais comme Dieu est bon, il va éduquer son peuple vers le roi ultime : Jésus. » nous dit J.Tarneaud.

Ainsi arrive Saül, oint par Samuel. Mais Saül se révèle être un roi faible et lâche : « Saül est toujours partagé entre la peur de déplaire à son peuple et celle de déplaire à Dieu. Mais lorsqu’il se retrouve coincé, il va toujours choisir le peuple plutôt que Dieu. Il choisit ce qu’il voit, qui est en face de lui. » Dieu choisit donc un autre roi : David, le plus petit de ses frères. David n’est pas pour autant parfait. Il commet d’ailleurs une faute qui est une tentation pour nous tous : arrivé à Jérusalem, il s’installe, c’est-à-dire qu’il choisit le repos, la tranquillité, « le contraire du Christ en marche, de Dieu qui passe, de la vie de l’Esprit Saint ». Il ne se rend pas à la guerre, tombe sous le charme de la femme d’un de ses commandants et passe la nuit avec elle. Comme elle tombe enceinte il finit par faire tuer son mari. Dieu lui envoie alors le prophète Nathan qui lui fait prendre conscience de sa faute. « C’est l’humilité de David qui va le sauver » souligne J. Tarneaud. Parce que David s’humilie, il garde la vie sauve et est pardonné.