Radio Notre Dame vous invite à son Radio Don 2018

Radio Notre Dame organise son radio don annuel les 29, 30 novembre et 1er et 2 décembre 2018 : 4 jours de mobilisation spéciale pour Radio Notre Dame qui vit essentiellement grâce à ses donateurs !

PORTES OUVERTES A LA RADIO

Auditeurs et donateurs sont attendus dans les studios avec les journalistes, les salariés et les bénévoles pour 4 jours de programmation spécifique : débats, témoignages, reportages…

Les jeudi 29 et vendredi 30 novembre de 7h00 à 12h00 puis de 16h00 à minuit.

Le samedi 1er déecmbre de 7h00 à 12h00.

Le dimanche 2 décembre de 8h00 à 12h00 puis de 18h00 à 20h00.

RADIO NOTRE DAME créée en 1981 par le Cardinal Lustiger, est une radio catholique généraliste qui fait entendre une voix différente pour « donner du sens à la vie » et qui témoigne résolument du Christ et de son Eglise.

Ses formats d’émissions et ses angles d’analyse en font un média unique en son genre, qui propose des sujets que vous ne retrouverez nulle part ailleurs et qui cultive sa différence et sa liberté de ton.

Radio Notre Dame apporte du sens et des réponses !