A Dieu Jean-Marc Croquez

Jean-Marc Croquez (1955 – 2018) donnait de sa voix depuis plusieurs années en matinales et lors de nos opérations spéciales RadioDons.

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris vendredi dernier la disparition brutale de notre ami et collègue Jean-Marc Croquez, collaborateur régulier de Radio Notre Dame depuis 1999, qui s’est éteint le jeudi 2 août.

Nos auditeurs connaissaient bien la voix chaleureuse et rieuse de cet animateur et journaliste qui aura, par son grand professionnalisme, insufflé un ton à la fois sérieux et léger à nos matinales. Cette dernière décennie, Jean-Marc s’était particulièrement impliqué dans nos opérations spéciales Radiodons de fin d’année, tout friand qu’il était de proximité avec nos auditeurs et donateurs les plus fidèles.

Un dernier hommage lui sera rendu par sa famille, ses amis et collaborateurs le vendredi 10 août 2018 à 15h, à l’église Saint-Pierre de Charenton-Le-Pont, 3 Rue Alfred Savouré, 94220 Charenton-le-Pont.