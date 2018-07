Décryptage – Réunir le Parlement en Congrès à Versailles : Emmanuel Macron l’avait promis, il se livrera à cet exercice chaque années pour « rendre compte » et défendre son mandat. Autour de Philippe Delaroche, Francoise Bonardel professeur de philosophie, le philosophe politique Pierre Manent et le politologue Bruno Cautrès nous disent que retenir de cette rhétorique séduisante et intrigante.

Élu président de la République en mai 2017, le plus jeune dirigeant français de l’Histoire traverse une première période de doute. En forte baisse dans les sondages et contesté sur de nombreux terrains jusqu’au sein de sa majorité, Emmanuel Macron dans un discours d’un peu plus d’une heure et demi, espère fédérer et rassurer pour « garder le cap » et continuer de reformer à marche forcée.

Un discours social de « bon sens »

Françoise Bonardel est professeur à l’université Paris I. Elle nous dit son inquiétude confrontée à un discours « qu’on ne peut jamais contredire » et qui finalement nous laisse face « à un grand vide ». Une rhétorique étonnante et énergique qui pourrait selon elle cacher une vision équivoque d’une France réellement fracturée.

« Je suis intéressée mais déconcertée » – Françoise Bonardel

Le paradoxe Européen

Bruno Cautrès, chercheur au CNRS et professeur à Science Po décrit le paradoxe profond et récurrent que le président de la République semble tenir dans son discours : il explique ainsi qu’Emmanuel Macron revendique l’incontournable appartenance à l’Union Européenne de tous les pays d’Europe pour pouvoir participer à un projet commun, tout en réclamant un rôle et une place plus importante pour la France, son histoire et ses idées. Pierre Manent, anciennement professeur de philosophie politique pousse cette idée en désignant « une dissonance des pays européen » pour démontrer une réalité que le président Macron tente de camoufler par un discours européen idéaliste.

Philippe Delaroche et ses invités abordent et décryptent ensemble les thèmes de société, d’économie, de politique et d’Europe que le président de la République a développés quelques heures plus tôt à Versailles.