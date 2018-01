Empathie et sainteté : deux livres à découvrir

Un jour, un évêque – Mgr Hubert Herbreteau, évêque d’Agen, présente deux livres qui l’ont marqué.





Empathie et manipulations: Les pièges de la compassion (éditions Albin Michel). Un livre de Serge Tisseron, qui selon Mgr Herbreteau concerne tout le monde, et qui pousse à s’interroger sur les motivations de notre altruisme. L’empathie n’est pas exempte de dérives : sous prétexte de se donner pour les plus faibles, ne risque-t-on pas en réalité d’embarquer certaines personnes et de les manipuler ? Un propos qui se transpose à tous les individus, prêtres y compris, puisqu’ils ont la mission de se tourner vers les plus nécessiteux.

Bakhita de Véronique Olmi (éditions Albin Michel), relate l’histoire de cette sainte canonisée en 2000 par le Pape Jean-Paul II, et qui fut esclave de ses 7 à ses 17 ans, avant de devenir religieuse. Une histoire touchante, dont les premières pages sont difficiles à lire, mais qui est dès le début marquée par le courage et l’espérance de Bakhita. Un itinéraire et un parcours très bien écrits, et qui fait lien avec les trafics d’esclaves toujours actuels.