Les vérités  2018 – Erdogan veut chasser les Kurdes de la Syrie et Ankara est soutenu par Moscou.

Que deviendra l’appartenance de la Turquie à l’OTAN, dirigée historiquement contre la Russie ?

Le Moyen Orient ne cesse de nous annoncer des remises en cause géopolitiques. Après notre guerre désastreuse en Syrie, notre opposition à Bachar el Assad, seul soutien des chrétiens dans la région, nous voici face à une OTAN bouleversée.

Nous devons en effet rappeler que l’OTAN fut constituée après la dernière guerre par l’Europe, les Etats Unis et la Turquie pour faire face à l’ex-URSS. Que voyons-nous aujourd’hui ? Erdogan et Poutine s’allient pour combattre les Kurdes alors que l’Europe et Washington les soutiennent dans leur combat contre l’Etat islamique (EI).

Faisons un peu d’Histoire pour comprendre la situation actuelle. Les accords Sikes Picot de 1916 préparaient le dépeçage de l’Empire ottoman, en oubliant les Kurdes qui se sont trouvés sans pays. Depuis un siècle la Turquie combat les Kurdes et leur volonté d’acquérir un territoire.

C’est une majeure politique pour Ankara qui n’hésite plus à inverser ses alliances traditionnelles : Vladimir Poutine tend aujourd’hui la main à Erdogan qui la lui serre sans état d’âme. Comme pour justifier “l’opération spéciale menée par l’armée turque”, le ministère russe de la Défense a déclaré que “l’escalade de la situation dans la région” avait été provoquée par États-Unis.

L’imbroglio tant politique que militaire du Moyen Orient s’accentue chaque jour davantage et l’Occident a bien du mal à trouver une ligne de conduite cohérente.

L’Arabie saoudite, brouillée avec le Qatar et se voulant patrie du Sunnisme, se trouve en guerre ouverte avec l’Iran chiite au Yémen. Téhéran se veut l’allié de la Syrie de Bachar el Assad qui se présente désormais comme le défenseur officiel des chrétiens.

Concernant l’Irak, il est victime périodiquement d’une série d’attentats qui fait fuir élites et minorités.

Malheureusement tant l’Europe que les Etats Unis et la Russie semblent incapables de s’entendre pour trouver des lignes politiques cohérentes. Quant à la Turquie, Erdogan en fait un Etat sunnite intégriste qui penche tantôt du côté américain, tantôt du côté russe et ne parle pratiquement plus de son adhésion à l’Europe. Il rêve probablement de l’ancien empire ottoman.

Soyons lucides : l’anarchie règne au Moyen Orient et le Conseil de Sécurité est incapable de s’entendre sur un programme de remise en ordre de la région.

Au lieu de s’attarder sur des faits divers et sur nos inondations périodiques, nos politiques devraient retrouver, en priorité avec la Russie et la Grande Bretagne, la voie d’un plan de paix indispensable.

Quant le tocsin sonne, il faut savoir l’écouter. Ce n’est malheureusement pas le cas aujourd’hui.