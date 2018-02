Les plus beaux concerts à l’Auditorium de Radio France

A ne pas manquer durant ces mois de février et mars à l’Auditorium de Radio France.

Symphonique

Vendredi 9 février à 20 h

L’organiste Thierry Escaich et le pianiste Jean-Frédéric Neuburger interprètent leurs compositions en création française et création mondiale. Une œuvre d’Olivier Messiaen complète la soirée. Avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Jonathan Stockhammer.

Jeudi 1er mars à 20 h

Mikko Franck poursuit, avec « Le Philhar », l’exploration de l’œuvre symphonique de son patriote Sibelius, et célèbre le centenaire de la mort de Debussy avec la Symphonie en si mineur. Khatia Buniatishvili joue le 3e concerto de Rachmaninov.

Vendredi 23 mars à 20 h

Un programme décoiffant ! L’Oiseau de feu de Stravinsky, On the Town de Bernstein, La Création du monde de Milhaud et Concerto pour piano de HK Gruber en création mondiale, avec le grand maître Emanuel Ax ! Joshua Weilerstein dirige l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

Samedi 24 mars à 20 h

Hommage à Debussy

Le 25 mars 1918 mourrait Debussy. Pour rendre hommage à l’un des compositeurs considérés dans le monde entier comme synonymes de la musique française, l’Orchestre national de France interprète, sous la baguette de son chef Emmanuel Krivine, des œuvres orchestrales moins connues. Egalement au programme, Shéhérazade de Ravel avec la soprano Karine Deshayes.

Jeudi 29 mars à 20 h

La Neuvième Symphonie de Gustav Mahler

L’ultime partition achevée du compositeur sera interprétée par l’Orchestre Philharmonique de Radio France et Myung-Whun Chung.

Piano

Debussy : intégrale de l’œuvre pour piano par Alain Planès

Vendredi 9 mars à 20 h

Samedi 10 mars à 18 h

Dimanche 11 mars à 11 h et 17 h

Dimanche 25 mars (anniversaire de la mort) à 16 h : Musique de chambre Alain Planès et avec des musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France.