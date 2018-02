Les grands concerts au Théâtre des Champs-Elysées

Les rendez-vous musicaux du Théâtre des Champs-Elysées en février et mars.

Orchestre

Beethoven et Debussy sont à l’honneur sur la scène mythique parisienne

Jeudi 8 février à 20 h

Orchestre de Chambre de Paris, Duglas Boyd (direction), Alexander Melnikov (piano) Anthony Marwood (violon) : Beethoven (Concerto pour piano n° 2), Berg

Dimanche 25 mars à 17 h

Centenaire Debussy : L’enfant prodigue, Nocturnes, La Mer

Michel Plasson (direction), Orchestre Lamoureux, Chœur Philharmonique du COGE

Avec : Annick Massis, Alexandre Duhamel

Mercredi 28 mars à 20 h

Orchestre de chambre de Paris, Frédéric-François Guy (direction et piano), Tedi Papavrami (violon), Xavier Philips (violoncelle) : Beethoven

Opéra et Voix

A ne pas manquer : le Dialogue des Carmélites représente l’une des meilleures productions d’opéra depuis quelques années. Quelques œuvres sacrées avec des distributions prestigieuses offriront également de beaux moments.

7, 9, 14 et 16 févier à 19 h 30 ; 11 février à 17 h

Dialogue des Carmélites de Poulenc

Jérémie Rhorer (direction) ; Olivier Py (mise en scène) ; Orchestre national de France, Chœur du Théâtre des Champs-Elysées, Ensemble Aedes.

Avec : Patricia Petibon, Sophie Koch, Véronique Gens, Sabine Devieilhe, Anne Sophie von Otter, Stanislas de Barbeyrac…

Mardi 13 février à 20 h

Requiem de Mozart

Orchestre Symphonique de Hongrie-Miskolc, Quentin Hindley (direction) ; Chœur Cantemus

14, 16, 30 mars à 19 h 30 ; 18 mars à 17 h

Alcina de Haendel

Emmanuelle Haïm (direction) ; Orchestre et Chœur du Concert d’Astrée

Avec : Cecilia Bartoli, Philippe Jaroussky, Julie Fuchs…

Samedi 24 mars à 19 h 30

Passion selon Saint Matthieu de J.S. Bach

Mark Padmore (direction), Orchestra & Choir of the Age of Enlightenment

Avec : Katherine Watson, Mark Padmore, Roderick Williams…

Mardi 27 mars à 20 h

Stabat Mater de Pergolesi

Andres Gabetta (direction), Cappella Gabetta

Avec : Julia Lezhneva (soprano), Franco Fagioli (contre-ténor)

Musique de chambre et piano

Les interprètes de premiers plans proposent des programmes variés.

Dimanche 18 février à 11 h

Adam Laloum (piano) : Beethoven, Liszt, Chopin

Dimanche 11 mars à 11 h

Michel portal (clarinette) et Quatuor Van Kuijk

Jeudi 15 mars à 20 h

Christian Zacharias (piano) : Haydn et Bach

Samedi 17 mars à 20 h

Andrei Korobeinikov (piano) : Schubert, Rachmaninov, Liszt

Dimanche 18 mars à 11 h

Till Fellner (piano) : Schubert

Lundi 19 mars à 20 h

Prades aux Champs-Elysées : Haydn, Dvorak, Brahms

Dimanche 25 mars à 11 h

Truls Mork (violoncelle), Behzod Abduraimov (piano) : Grieg, Rachmaninov

Ballet

La grande étoile Irina Kolesnikova sera la vedette de cette série venue de Saint-Petersbourg.

21, 22 et 23 février à 20 h

Le lac des cygnes de Tchaïkovsky et de Petipa

Irina Kolesnikova (étoile),

Solistes et corps du Ballet et Orchestre de Saint-Petersbourg Ballet Theatre, Igor Tomoshevsky (direction)