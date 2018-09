La nouvelle saison : Un enchantement en musique

La programmation musicale à ne pas manquer en cette rentrée 2018 avec Edith Walter.

La Seine musicale

Orchestre Philharmonique de Radio France – Bartabas

Après la Requiem de Mozart l’année dernière, Bartabas et l’Académie équestre nationale du domaine de Versailles reviennent à La Seine Musicale avec un nouveau spectacle toujours élégant mais bien rhtymé. Mikko Franck reprend ici le programme d’un spectacle mythique qui a vu le jour en l’an 2000 sous la direction de Pierre Boulez.

Stravinsky : Le Sacre du printemps, Symphonie de psaumes

Académie équestre national du domaine de Versailles

Chœur de Radio France

Lionel Sow chef de chœur

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck, direction

21, 22, 25, 26 septembre à 20h30

23 septembre à 16 h

La Seine Musicale

Théâtre des Champs-Elysées

La saison commence véritablement en octobre, mais voici deux grands moments avec deux immenses artistes.

Jonas Kaufmann, ténor

Helmut Deutsch, piano

Liszt, Strauss, Mahler, Wolf

20 septembre à 20 h

Orchestre National de France

Emmanuel Krivine, direction

Evgeny Kissin, piano

Strauss, Liszt, Brahms

22 septembre à 20h

Voix

Philippe Jaroussky & Emoke Barath

La soprano hongroise Emoke Barath, qui est en train de devenir une véritable star, chante en solo et en duo avec Philippe Jaroussky. Concert à ne pas manquer.

Haendel : airs et duos de Rodelina, Ariodante, Rinaldo, Giulio Cesare in Egitto…

Philippe Jaroussky, contre-ténor

Emoke Barath, soprano

Ensembre Artaserse

21 septembre à 20h30, Grande Salle Pierre Boulez

Wagner Siegfrid (version de concert)

Après L’Or du Rhin et La Walkyrie, Valery Gergiev et l’Orchestre du Mariinsky poursuivent leur exploration de la Tétralogie avec Siegfried et le Crépuscule des dieux.

Mikhaïl Vekua, Siegfried

Andreï Popov, Mime

Roman Burdenko, Alberich

Elena Stikhina, Brünnhilde

Orchestre de Mariinski

Valery Gergiev, direction

22 septembre à 19h, Grande Salle Pierre Boulez

Wagner Le Crépuscule des Dieux (version de concert)

Tatiana Pavlovskaya, Brünnhilde

Mikhaïl Vekua, Siegfried

Roman Burdenko, Alberich…

Orchestre de Mariinski

Valery Gergiev, direction

23 septembre à 16h30, Grande Salle Pierre Boulez

Musique de chambre – Festival de Jérusalem

Tous les deux ans depuis 2011, La Philharmonie invite le Festival International de musique de chambre de Jérusalem, fondé en 1998 par la pianiste Elena Bashkirova.

Elena Bashkirova, piano

Michael Barenboim, Mohamed Hiber, violon

Gérard Caussé, alto

Kyril Zlotnikov, violoncelle

Gyula Orendt, baryton

Beethoven, Dvorak, Bruch et Haydn

24 septembre à 20h30, Le Studio-Philharmonie

Schumann

25 septembre à 20h30, Salle des Concerts – Cité de la Musique

Symphonique

Boston Symphony Orchestra

Le chef letton, Andris Nelsons, directeur artistique du prestigieux Boston Symphony Orchestra depuis 2014, dirige deux monuments du répertoire.

Mahler : Symphonie n° 3

Boston Symphony Orchestra

Chœur de femmes de Radio France

Maîtrise de Radio France

Andris Nelsons, direction

Susan Graham, mezzo-soprano

15 septembre à 20h30, Grande Salle Pierre Boulez

Bernstein : Sérénade pour violon, harpe et percussions

Chostakovitch : Symphonie n° 4

Boston Symphony Orchestra

Andris Nelsons, direction

Baiba Skride, violon

16 septembre à 20h30, Grande Salle Pierre Boulez

Martha Argerich dialogue avec l’orchestre Neojiba, une initiative brésilienne lancée en 2007 afin de favoriser l’intégration des jeunes par la pratique de l’orchestre.

Wagner, Schumann, Gershwin, Guarnieri, Revueltas, Bernstein, Marquez

Orchestre Neojiba

Ricardo Castro, direction

Martha Argerich, piano

17 septembre à 20h30, Grande Salle Pierre Boulez

Orchestre de Paris

L’ouverture de la saison de l’Orchestre de Paris s’effectue sur le signe de diversité. Des œuvres rares de Lili Boulanger, Leos Janacek, Jorg Widmann, Charles Ives, mais aussi Hector Berlioz figurent dans le programme.

« Elévation »

Josquin des Prés, Lili Boulanger, Anton Bruckner

Daniel Harding, direction

Chœur de l’Orchestre de Paris

Lionel Sow, chef de chœur

12 et 13 septembre à 20h30, Grande Salle Pierre Boulez

« Passions »

Charles Ives, Bela Bartok, Hector Berlioz, Leos Janacek

Jakub Hrusa, direction

Renaud Capuçon, violon,

Stéphanie d’Oustrac, mezzo-soprano,

Vincent Warnier, orgue

19 et 20 septembre à 20h30, Grande Salle Pierre Boulez

« Miroir de la nature »

Jorg Widmann (Concerto pour violon n° 2, création européenne),

Ludwig van Beethoven

Daniel Harding, direction

Carolin Widmann, violon

26 et 27 septembre à 20h30, Grande Salle Pierre Boulez

Orchestre de chambre de Paris

L’Orchestre de chambre de Paris fête ses 40 ans ! Pour cette occasion exceptionnelle, l’orchestre vous offre un concert avec des invité surprises et une journée festive avec des événements musicaux pour tous.

Concert anniversaire

Mozart, Ravel, Britten, Arthur Lavandier (Création mondiale)

Douglas Boyd, direction

Mark Padmore, ténor

James Way, ténor

Deborah Nemtanu, violon

Théâtre des Champs-Elysées à 20h

La fête du 40e anniversaire

11h rencontre joyeuse

18h En famille avec l’orchestre

19h apéro cuivré

20h Le best of du classique

21h30 Lounge jazz et classique

Le Centquatre – Paris

Opéra de Paris

Pour fêter les 350 ans de la maison, l’Opéra de Paris propose de nombreuses nouvelles productions dès septembre.

Wagner Tristan et Isolde

Le chef d’œuvre absolu du répertoire lyrique est servi par une mise en scène épurée de toute contingence terrestre, symbole de l’amour éternel. Cette production est marquée par la collaboration du grand vidéaste Bill Viola, connu pour sa création unique en son genre.

Direction : Philippe Jordan

Mise en scène : Peter Sellars

Création vidéo : Bill Viola

Avec :

Andreas Schager, Tristan

René Pape, le roi Marke

Martina Serafin, Isolde

11, 19, 22, 27 septembre, 3, 6, 9 octobre à 18h ; 16 et 30 septembre à 14h

Opéra Bastille

Mayerbeer Les Huguenots

Meyerbeer, créateur du genre du « grand opéra », fit de l’Histoire le pivot majeur du spectacle au XIXe siècle. Les Huguenots, créés en 1836, a connu un immense succès (plus de 1000 représentations) avant de laisser aux oubliettes. Cette monumentale fresque figurant d’impossibles amours dans le contexte de la Saint-Balthélémy sera ressuscité à la maison qui l’a vu naître.

Direction : Michele Mariotti, Lukasz Borowicz (24 oct)

Mise en scène : Andreas Kriegenburg

Avec :

Diana Damrau, Marguerite de Valois

Bryan Hymel, Raoul de Nangis

Ermonela Jaho, Valentine

Karine Deshayes, Urbain

28 septembre, 1, 4, 10, 13, 16, 20, 24 octobre à 18h

7 octobre à 14h

Opéra Bastille

Gala d’ouverture de la saison de danse

Le Ballet de l’Opéra ouvre sa nouvelle saisons chorégraphique avec un gala unique et prestigieux. Festive et colorée, Decadance de Ohad Naharin fait son entrée au répertoire au cours de cette soirée somptueuse au Palais Garnier.

Avec les Etoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet

27 septembre à 20h

Palais Garnier

Piano 4****

Dans le cadre du week-end Boulez à la Philharmonie de Paris, Daniel Barenboim propose trois concerts

Debussy : Images, Prélude à l’après-midi d’un faune, La Mer

Staatskapelle Berlin

Daniel Barenboim, direction

5 septembre à 20h30, Grande Salle Pierre Boulez, Philharmonie

Stravinsky : Le Sacre du Printemps

Boulez : Rituel in memoriam Bruno Maderna

Staatskapelle Berlin

Daniel Barenboim, direction

6 septembre à 20h30, Grande Salle Pierre Boulez, Philharmonie

Schumann : Quintette avec piano

Boulez : sur Incises

Boulez Ensemble

Daniel Barenboim, piano

8 septembre à 15h, Grande Salle Pierre Boulez, Philharmonie

