Janvier 2018 : Grandes soirées musicales

Vendredi 12 janvier 20h

Un grand pianiste Boris Berezovsky dans Prokofiev, Scriabien, Rachmaninov

Mardi 16 janvier 20h

Concert original et audacieux. Enfin la Messe Solennelle d’Hector Berlioz ! Et l’oratorio Le Christ au Mont des Oliviers de Beethoven, Jérémie Rhorer et Le Cercle de l’Harmonie

Mercredi 17 janvier 20h

Concert de musique de chambre par des stars : Evgeny Kissin et le Quatuor Emerson, Mozart, Fauré et Dvorak

Jeudi 18 janvier 20h

Splendeur orchestrale : La Troisième Symphonie de Mahler, l’Orchestre national de France

Lundi 22 janvier 20h

Le superbe oratorio de Haydn, La Création, avec la soprano Sandrine Piau et Jean-Claude Malgoire, La Grande Ecurie la Chambre du Roy et le Chœur de chambre de Namur.

Mardi 23 janvier 20h

La violoniste écossaise, rare à Paris, Nicola Benedetti avec l’Orchestre de Chambre de Paris dans le Concerto pour violon de Beethoven.

La Philharmonie – La Grande Salle Pierre Boulez à 20h30

12 janvier : grand maître hongrois du piano Andras Schiff dans un programme allemand (Mendelssohn, Beethoven, Brahms, Bach)

15 janvier : Le jeune et brillant pianiste russe Daniil Trifonov. Federico Mompou, Rachmaninov, Chopin

17 & 18 janvier : Orchestre de Paris dans Mozart et la Troisième Symphonie de Bruckner dirigé par le chef suédois Herbert Blomstedt

19 janvier : Un programme rare pour Daniel Barenboïm : Debussy

22 janvier : Le grand chef russe Valery Gergiev à la tête de la Philharmonie de Munich dans son répertoire de prédilection : Tchaïkovski, Wagner et R. Strauss

23 janvier : Les valses de Brahms en forme de chants d’amour (Liebeslieder) chantés par Natalie Dessay, Karine Deshayes, Werner Güra, Laurent Naouri, accompagnés par Philippe Cassard et Cédric Pescia.

27 et 28 janvier : Week-end en 10 concerts en hommage à Claude Debussy, mort il y a 100 ans

31 janvier Cité de la Musique : Récital vocal de Matthias Goerne avec Kammerorchester Basel. Schubert et Mozart

31 janvier & 1er février : Orchestre de Paris sous la baguette de Gianandrea Noseda, principal chef invité du London Symphony Orchestra et de l’Israël Philharmonic Orchestra – Casella, Debussy et Rachmaninov.

11-21 janvier : la 8e Biennal du Quatuor à Cordes (Philharmonie et Cité de la musique) consacrée à Vienne. Une vingtaine de quatuors, une vingtaine de concerts, par des jeunes futurs grands et les plus célèbres d’aujourd’hui.

Quatre concerts illustrent « Îlot La France et l’Italie » :

Pour célébrer les liens musicaux entre la France et l’Italie, Laurence Equilbey a le plaisir d’inviter le chef Leonardo García Alarcón à diriger Insula orchestra et accentus dans un programme dédié à ces compositeurs italiens férus de Paris

12 janvier à 20h30 : Marc-Antoine Charpentier et œuvres polychorales en Italie

Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé, direction

13 janvier à 20h30 : Mercadante, Rossini, Cherubini (Requiem) ; Insula Orchestra, Leonardo García Alarcón, direction

14 janvier à 14h00 : Récital de piano Sophie Pacini (Liszt/Wagner, Chopin…)

14 janvier à 18h30 : Airs d’opéras de Puccini, Verdi, Bellini et œuvres de Nino Rota

20 janvier à 20h30 : Premier prix du prestigieux Concours international Clara Haskil et lauréat du prix ECHO klassik, Martin Helmchen joue Schumann, Bach, Liszt, Messiaen