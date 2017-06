Un prêtre français nommé au Vatican

Le pape François a nommé un prêtre français, le père Bruno-Marie Duffé, secrétaire du nouveau dicastère (ministère) du développement humain intégral. Le Saint-Siège l’a annoncé aujourd’hui.

« Je dois vous dire que je suis d’abord profondément ému et joyeux de cette appel du pape François à mon égard qui me touche profondément » a-t-il déclaré à Radio Notre Dame quelques instants après sa nomination. « Cet appel consacre et concentre toutes les dimensions qu’ont été les dimensions de mon ministère depuis 30 ans. »

Âgé de 65 ans, le père Benoît-Marie Duffé est docteur en philosophie du droit et éthique sociale, titulaire d’une maîtrise de théologie morale, et prêtre du diocèse de Lyon depuis 36 ans.

De 1999 à 2015, il a effectué de nombreuses missions sous l’égide de l’ONU ou d’ONG comme Caritas, Terre des hommes et Médecins sans frontières au Rwanda, au Kosovo, en Ukraine, en Algérie, au Cameroun et au Proche-Orient.

« En réalité, nous sommes appelés à être en permanence dans la rencontre avec les personnes les plus fragilisées, les plus meurtries de notre monde, de notre temps. A essayer d’imaginer avec eux comment nous pouvons faire ensemble quelques pas d’espoir, quelques pas d’espérance et d’amour ».

Le père Bruno-Marie ne sait pas encore quelles seront ses missions mais il aura sans doute « à permettre que les expériences des uns et des autres soient valorisées ». Il évoque l’importance d’être « dans le monde », là où résident aujourd’hui l’inquiétude et la violence. Être témoin de l’amour, de l’attention et de la bienveillance, voilà la mission de l’Eglise.