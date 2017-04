Deux des trois bergers de Fatima canonisés !

Francisco et Jacinta Marto, deux des trois bergers de Fatima seront canonisés. Ils avaient affirmés avoir vu la Vierge Marie à six reprises en 1917. Le pape François a décidé de les canoniser le 13 mai, sur les lieux des apparitions lors de sa visite à Fatima. Elle intervient 100 ans après leur première vision. Les deux bergers, alors âgés de 9 et 7 ans, vont ainsi devenir les plus jeunes saints de l’Histoire Catholique qui ne sont pas morts en martyrs.

« Le centenaire des apparitions atteindra ainsi toute sa splendeur! », a déclaré l’évêque de Leiria-Fatima, Antonio Marto. Cette canonisation aura lieu 17 ans après la béatification des deux bergers par le pape Saint Jean-Paul II. Ils devaient être crédités d’un deuxième miracle, chose faite depuis le 23 mars. En effet, selon le le clergé portugais, un enfant brésilien aurait guéri d’un cancer. La troisième bergère, et la seule a avoir survécu à la grippe espagnole, est morte en 2005 à l’âge de 97, après être devenue carmélite. Son procès en béatification a commencé en 2008.

Avec AFP