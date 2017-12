Notre radiodon 2017 : J-3 avant le lancement !

Du 7 au 10 décembre, toute l’équipe de Radio Notre Dame se mobilise ! Journalistes, animateurs, techniciens et bénévoles vous donnent rendez-vous à la cathédrale Notre-Dame. Votre engagement nous permet d’exister. Soutenez-nous !

Vous êtes nombreux à le dire, Radio Notre Dame fait entendre une voix différente. Dans un monde en perpétuel bouleversement, elle « donne du sens à la vie ». Grâce aux nouvelles technologies, elle partage avec tous et dans le monde entier – pas seulement en Île-de-France – le message du Christ, un message de foi, de charité et d’espérance. Sans complexe, avec liberté de ton et audace, Radio Notre Dame aborde tous les sujets de société.

85% notre financement provient des dons de nos auditeurs. C’est dire combien votre soutien est essentiel !

Durant 4 jours, nous bouleversons notre antenne pour vous faire découvrir les coulisses de la radio que vous écoutez, mais aussi pour évoquer le sens du DON. L’occasion aussi pour toutes celles et ceux qui contribuent à cette belle mission de vous rencontrer et de vous remercier pour votre soutien.

Nous soutenir dès le 7 décembre : 0810 90 90 90 !

>> Les plateaux du Jeudi 7 décembre en direct de la cathédrale de 7h00 ou 12h00, de 14h30 à 14h45, puis de 16h00 à minuit.

>> Les plateaux du Vendredi 8 décembre en direct de la cathédrale de 7h00 ou 12h00, de 14h30 à 15h30, puis de 16h00 à minuit.

>> Les plateaux du Samedi 9 décembre en direct de la cathédrale de 7h00 à midi.

>> Les plateaux du Dimanche 10 décembre en direct de la cathédrale de 8h30 à midi.