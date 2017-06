Musique 2017 : la rentrée côté Seine musicale et côté Opéra Comique

Inauguré en avril dernier, la Seine Musicale est un nouveau temple de la musique où chacun trouvera son bonheur. Après 18 mois de travaux, l’Opéra Comique rouvre ses portes : de quoi ravir les aficionados. Gros plan sur les événements musicaux à ne pas manquer !

Evénement de l’année

Inauguré en avril dernier, la Seine Musicale est un nouveau temple de la musique, quel que soit le genre. Son architecture résolument audacieuse et contemporaine, est respectueuse de son environnement. Avec son Auditorium (1150 places) dédié à la musique classique et dotée d’une acoustique exceptionnelle, et sa Grande Seine (4000 à 6000 places selon configurations) consacrée aux musiques actuelles, chacun trouvera son bonheur, adapté à son goût musicale, du rock au classique en passant par le pop, le jazz, la chanson, ou encore la comédie musicale.

Insula Orchestra, fondé en 2012 et dirigé par Laurence Equilbey, trouve son port d’attache à la Seine musicale et y donnera la saison prochaine une dizaine de concerts.

Principaux événements pour la première saison

Musique classique

Festival « Mozart Maximum » : du 24 au 26 juin 2017 puis du 22 au 26 juin 2018

Ouverture de l’Académie musicale par le très célèbre contreténor Philippe Jaroussky : premier masterslass 27 septembre 2017

Concert « Le Nouveau Monde » Gershwin, Dvorak, par le Cincinnati Symphonie Orchestra, Louis Langrée, dir. 9 septembre 2017

Création scénique « Egmont Goethe/Beethoven », 21 et 22 septembre

Bach Magnificat et Haendel Dixit Dominus par Le Concert d’Astrée, Emmanuelle Haïm, dir. 11 décembre

« Ilôt Beethoven » concertos, symphonies, quatuors… avec Nicholas Angelich, Lars Vogt, Lorenzo Gatto, quatuor Diotima, Insula Orchestra, Laurence Equilbey, dir. du 3 au 11 mars

Danse, jazz et variétés

Herbie Hancock « World Tour » 29 juin 2017

Alvin Ailey American Danse Theater dans le cadre du Festival « Les Etés de la Danse » : du 4 au 22 juillet

West Side Story du 12 octobre au 12 novembre 2017

Les dix commandements du 30 novembre au 3 décembre 2017

Spectacle « La dernière Danse » de Michel Sardou du 26 décembre 2017 au 3 janvier 2018

La Seine Musicale : Ile Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt

01 74 34 54 00 ; contact@laseinemusicale.com

Metro : ligne 9 Pont de Sèvres, sortie 1

Bus : lignes 160, 169, 171, 179, 279, 291, 389, 426, 467 station Pont de Sèvres

Tramway : ligne 2 stations Brumborion ou Musée de Sèvres, puis emprunter la passerelle

Taxi ou VTC : dépose minute sur le parvis de l’île, au bout du Pont Renault

Parkings :

– Indigo – Cours de l’île Seguin (au pied du pont Renault) : 53 cours de l’île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt

– Indigo – Rives de Seine (4 min à pied) : 38 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt

– Q-Park – île de Monsieur Sud (9 min à pied) : D7 – Rue de Saint-Cloud, 92310 Sèvres

– Indigo – Pont de Sèvres (10 min à pied) : 82 rue de Sèvres, Quai Alfonse Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt

L’Opéra Comique fait peau neuve !

Réouverture du théâtre

Après 18 mois de travaux qui ont permis à la Salle Favart de se remettre de tout, notamment le système de ventilation, la restauration de tous les éléments de décorations, le théâtre s’est ouvert en avril dernier avec l’opéra Alcione de Marin Marais, avec les jeunes chanteurs prometteurs.

Opéras

La flûte enchantée de Mozart résonnera en novembre. Dans cette production — créée en 2012 et voyage dans le monde entier— la scénographie intègre les chanteurs dans un dispositif vidéo où lieux, éléments, phénomènes surnaturels ainsi que paroles et sous-entendus se déploient grâce au film d’animation. Le tout avec les couleurs du cinéma des années 1920 (du 6 au 14 novembre).

Miranda d’après Henry Purcell : Dans une petite ville d’Angleterre, une famille se rassemble aux obsèques de Miranda. Pour ses enfants et son époux, la trame du temps s’est déchirée. Et pourtant passé et présent se confondent lorsqu’ils évoquent la femme qu’elle a été… avec l’Ensemble Pygmalion sous la baguette de l’énergique chef Raphaël Pichon (du 25 septembre au 5 octobre).

Kein Licht : Côté création, le compositeur français Philippe Manoury nous offre un opéra inspiré du séisme et l’accident nucléaire du Fukushima au Japon. Une œuvre interactive entre acoustique et informatique, en explorant les nouvelles formes d’un théâtre musicale (du 18 au 22 octobre). La direction est assurée par le talentueux jeune chef Julien Leroy.

Le Comte Ory : La partition de Rossini nous mettra en bonne humeur à travers l’histoire loufoque avec ses seigneurs, son château fort et ses travestissements, mise en scène de Denis Podalydès (du 19 au 31 décembre) et avec une distribution prestigieuse et l’orchestre des Champs-Elysées et le Chœur Les Eléments, sous la direction du remarquable Louis Langrée.

Concerts

L’opéra-comique, c’est aussi des récitals de chant et des spectacles et concerts avec enfants

« Soirées de Favart » à 20h :

Marianne Crebassa, formidable mezzo, et l’orchestre de chambre de Paris (24 octobre)

Léa Désandre, victoire de la musique classique 2017 et le grand baryton Marc Mauillon en compagnie des deux instrumentistes de talent, Thomas Dunford au luth et Jean Rondeau au clavecin (22 decembre)

« A l’heure du déjeuner » à 13h :

Jodie Devos, lauréate du concours Reine Elisabeth, et Enguerrand de Hys, révélation classique de l’ADAMI, explorent les répertoires de l’opéra-comique et de l’opérette où se combinent humour et émotion.

« En classe ou en famille » :

« La mélodie des choses : sous un jour… neuf » : Chaque neuvième jour du mois, les statues chantent et les objets parlent. Le 9 de chaque mois, l’Opéra Comique invite les enfants à créer une histoire ensemble. Chaque classe et chaque famille peut inscrire un objet en ligne une semaine avant sa venue ; certains des objets seront choisis pour la représentation. Tous les objets inscrits donneront lieu à un transcription musicale, à retrouver sur le site internet de l’Opéra Comique.

Salle Bizet, 9 octobre 10h et 14h ; 9 avril 10h30 et 12h ; 9 septembre et 9 décembre 11h et 15h.

Concerts participatifs « Raconte-moi une histoire d’opéra-comique » sur les 300 ans du théâtre. Avec orchestre de chambre de Paris. Salle Favart, 17 novembre à 10 h et 18 novembre à 15h.

Opéra Comique

www.opera-comique.com

1, place Boieldieu 75002 Paris

0825 01 01 23

Métro : Richelieu Drouot (lignes 8 et 9) Quatre-Septembre (ligne 3)

RER : Auber (ligne A)

Bus : lignes 20, 27, 39, 48, 52, 67, 74, 85, 95

Parking : Chauchat Drouot (5€ de 18h à 2h, contremarque à retirer à la boutique de l’Opéra Comique) , Bourse