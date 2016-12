Collection Chtchoukine : l’histoire d’un précurseur

L’exposition rencontre un grand succès. Vous pouvez encore aller la voir jusqu’au 20 février prochain. Pour la première fois, 130 oeuvres de la collection Chtchoukine sont réunies à la Fondation Louis Vuitton.

« En 1908, pour la première fois le collectionneur d’art Sergueï Chtchoukine, fils de grand marchand, ouvre son palais au public russe et notamment aux jeunes artistes » , raconte le galeriste Guillaume Sébastien. Les visiteurs découvrent alors plus de 270 oeuvres impressionnistes et post-impressionnistes, ce que l’on appelait à l’époque, l’art nouveau ou l’art moderne. « Il a été un précurseur, il avait beaucoup de goût et de curiosité ». Il a insi réuni de Matisse, des Gauguin, des Van Gogh ou encore des Picasso, « dont personne ne voulait ». « On se moquait de lui », ajoute Victor Loupan.

130 oeuvres de ces oeuvres sont aujourd’hui présentées à la Fondation Louis Vuitton.

Histoire d’une collection

Cette collection a d’abord « nationalisée » par Lénine dans la foulée de la Révolution, explique Victor Loupan. Elle a ensuite été divisée en deux en 1948 par Staline : une partie au Musée des beaux-arts Pouchkine à Moscou et une autre à l’Ermitage à Saint-Pétersbourg. 30 ans que l’on tente en Russie de réunir ces deux parties, à tel point que les Russes viennent aujourd’hui en France pour découvrir cette collection à la Fondation Louis Vuitton. « Il y avait chez Chtchoukine une évidente volonté d’éduquer », souligne Victor Loupan, « c’est cela qui l’a motivé, faire un musée d’art occidental ». « Il a joué un rôle fondamental pour la naissance de l’avant-garde russe ».

