Les nouveautés de la saison 2023/2024

Rentrée rime avec nouveautés et Radio Notre Dame ne fait pas exception à la règle. Quels changements dans les programmes de la radio ?

Des nouvelles émissions, des nouveaux visages et des horaires qui changent, retrouvez la nouvelle grille de votre radio préférée.

Des nouveaux horaires

En Quête de sens animé par Marie-Ange de Montesquieu est désormais diffusé du lundi au vendredi de 17h03 à 17h56 (redif à 20h30). Une heure d’enquête sur le sens des choses dans ce monde si complexe ! Et Dieu sait qu’il en faut des clés pour comprendre ce drôle de siècle qu’est le nôtre !

Rencontre animé par Marie Leila Coussa est dorénavant diffusé le matin de 11h32 à 11h44 (redif à 18h16) Chaque jour, découvrez une personne, son parcours et son regard sur la vie et sur l’actualité.

Conversation sur la mort débute à 14h47 les vendredis après-midi (redif le dimanche). Cette émission est animée par Christian de Cacqueray qui reçoit un invité pour évoquer avec lui la question de la mort dans notre société et dans sa vie.

Nouveau nom :

« Le Témoignage du Jour » devient L’invité de la rédaction et sera toujours animé par Louis Daufresne. Qu’il nous parle, nous fascine, nous intrigue ou nous concerne, « L’Invité de la Rédaction », c’est une actualité différente, telle que vous ne l’entendrez pas ailleurs, pas même sur Radio Notre Dame ! S’informer autrement, sur les pas d’une personnalité singulière, c’est possible. Diffusions à 8h05 et 19h25.

Des nouveaux visages

L’émission hebdomadaire Philantropia est maintenant présentée par notre journaliste Simon Tatreaux. Retrouvez-le chaque vendredi à 14h32. Une émission faisant la part belle aux actions et initiatives généreuses : portraits d’hommes et de femmes qui agissent pour le bien commun.

Cécilia Dutter reprend l’émission Ecoute dans la nuit anciennement présentée par Louis Auxile Maillard. Du mardi au vendredi à partir de 22h, elle apportera sa touche personnelle à la libre antenne de Radio Notre Dame et de RCF. Les auditeurs sont invités, par leurs témoignages, à prendre part à une conversation autour d’un thème spirituel, philosophique, culturel ou autour d’une question de société.

Des nouveaux programmes

Une nouvelle émission musicale fait son apparition, chaque mercredi à 16h02. Animée par Pierre Loiret, Gregoriana vous propose de découvrir les premiers souffles de la musique chrétienne : le chant grégorien.

À moins d’un an des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, la Conférence des évêques de France signe une nouvelle chronique hebdomadaire de deux minutes sous le signe des Jeux Olympiques. Plusieurs chroniqueurs viendront commenter l’actualité sportive tous les mercredi à 6h39 dans Holy Games (redif à 11h53). Entre anecdote, vie de saints, théologie, et rappelle historique, souvenons-nous que vivre de l’Evangile, c’est aussi un sport

La Croix rejoint également Radio Notre Dame pour une courte chronique le samedi matin. Présentée par le père Arnaud Alibert, cette chronique de deux minutes reviendra sur l’actualité de la semaine.

Radio Notre Dame accueille cinq nouvelles émissions en partenariat avec RCF

Je pense donc j’agis animé par Melchior Gormand, du lundi au jeudi de 9h à 11h. Une émission interactive en deux temps. Une heure pour réfléchir et prendre du recul sur l’actualité avec des invités interviewés par les rédacteurs en chef RCF. Une heure pour agir, avec les témoignages d’acteurs de terrain pour se mettre en mouvement et s’engager dans la construction du monde de demain.

Où va la vie ? avec Frédéric Mounier et Sophie de Villeneuve, le vendredi soir à 20h. Une émission d’une demi-heure qui décrypte toutes les questions éthiques que posent les avancées de la science et de la loi.

Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand, le vendredi matin à 10h. Une émission d’une heure pour apprendre à bien s’occuper de son jardin et à prendre soin de la planète,

Les Racines du présent avec Frédéric Mounier, le mardi à 14h30. Une émission d’une heure dont le but est de relire l’histoire pour mieux connaître et comprendre le présent. Chaque semaine, des historiens sont invités à croiser leurs regards sur un sujet contemporain pour mieux appréhender notre présent et envisager l’avenir.

Visages avec Thierry Lyonnet, le dimanche à 17h. L’émission d’une heure accueille des hommes et des femmes d’une grande diversité : philosophes, aventuriers, personnes engagées dans le développement et dans l’action humanitaire, artistes, religieux, entrepreneurs… Tous partagent au moins un point commun : l’ouverture et le respect de l’autre dans sa différence.