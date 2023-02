Le vin en chute libre, une disparition du christianisme et la mélancolie de l’histoire.

Peut-on encore boire du vin en France ?

« La consommation du vin en France s’est effondrée en quelques dizaines d’années » rappelle Nathanaël Mion. Invité de la Question du Jour, il analyse et décrit les causes de cet effondrement.

Membre du café atelier « Le Dorothy », il analyse des études scientifiques qui mettent sur le même plan l’alcool et les soucis de santé.

La France face à une guerre sainte ?

Le terme « guerre sainte » est la simple traduction du terme « djihad » explique Sylviane Agacinski dans le Grand Témoin.

La philosophe, exprime sa souffrance de voir la « France déchirée pour des raisons religieuses » et dresse ce déséquilibre actuel.

La mélancolie de l’histoire

« La question à se poser est d’abord : À quoi résiste-t-on ? » rappelle l’invité du Témoignage du Jour.

Marc Crépon, décrit un sentiment d’impuissance face à cette mélancolie et donne un conseil majeur : « Nous pouvons être acteurs de l’histoire. »

L’auteur de « le Désir de résister – un esprit critique pour notre temps » donne ses pistes de réflexion.