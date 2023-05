Le Canap’ de la Rédac’ avec Thierry Bizot

Producteur et écrivain, il est l'auteur de "Viens et suis-moi" ainsi que de plusieurs programmes qu'il a produit pour la TV (Les Rencontres du Papotin) ou pour des plateformes numériques (AKA). Il revient également sur sa foi et sur la question d'humilité dans la foi.