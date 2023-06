Violences sexuelles : un déni au coût astronomique

Selon la Commission, 160.000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France et 5,5 millions d'adultes ont été victimes dans leur enfance, le plus souvent au sein de leur famille.

La Ciivise a publié lundi dernier un avis sur le coût économique annuel des violences sexuelles faites aux enfants. « 9,7 milliards, c’est que les agresseurs nous coûtent chaque année » peut-on lire parmi les chiffres publiés. Trois milliards sont des dépenses engagées en réponse immédiate et ponctuelle : accompagnement des victimes, services de police, de gendarmerie et de justice, prise en charge médicale immédiate. Mais le gros du coût total de ces violences est lié aux conséquences à long terme sur la santé des victimes, leur vie intime, sociale et professionnelle.

Pour estimer ce montant, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) s’est appuyée sur le cabinet Psytel, spécialisé dans les études de coûts en santé publique et la prévention des violences faites aux mineurs et aux femmes. Le cabinet estime à 6,7 milliards d’euros chaque année, le montant des dépenses induites par le psychotraumatisme et des richesses non créées, dont notamment: 2 milliards pour les troubles mentaux, 1 milliard pour les consultations médicales, 2,6 milliards d’euros de dommages liés à des conduites à risque. La perte de productivité, liée à la sur-représentation des victimes parmi les personnes au chômage ou bénéficiaires des minimas sociaux, est évaluée à 844 millions d’euros.

>> A lire aussi : Ecouter et entendre, le but fixé par la Ciivise

Un coût collectif exorbitant qui pourrait être réduit, selon la Ciivise, par de la prévention (repérage rapide, mise en sécurité de l’enfant…) et des soins spécialisés pour traiter les traumatismes qui empêchent les victimes de vivre normalement.

Dans son avis publié lundi 12 juin, elle détaille « un parcours de soins spécialisés du psychotraumatisme » pour les enfants et adultes victimes de violences sexuelles dans l’enfance, en 20 à 33 séances, qui seraient « prises en charge par la solidarité nationale. »

Soigner le psychotraumatisme « réduit les conséquences à long terme des violences et prévient leur répétition », selon le juge Edouard Durand, coprésident de la commission, qui précise que 35 à 40% des agresseurs ont subi des violences dans l’enfance.

Or les victimes mettent en moyenne entre 10 et 13 ans pour trouver un suivi médical spécialisé en France. Et la grande majorité des professionnels de santé ne font pas le lien entre l’état de santé du patient et les violences subies des années auparavant, note la Commission. La Ciivise est censée rendre son rapport final en novembre. Elle demande une extension de sa durée de vie, pour « évaluer et renforcer les politiques publiques de lutte contre les violences sexuelles », « former, soutenir et accompagner les professionnels » et améliorer ainsi la prévention.

Selon la Commission, 160.000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France et 5,5 millions d’adultes ont été victimes dans leur enfance, le plus souvent au sein de leur famille.