Une idéologie dominante, le faible taux de chômage en suisse et le voyage.

Une imposture ordinaire ?

Le philosophe et auteur de Postures médiatiques revient sur le terme de l’idéologie dominante.

Qu’appelle-t-on l’idéologie dominante ? Y a-t-il une seule ou plusieurs idéologies ou dominent-elles des milieux différents ? La gauche, par exemple, est présente dans la transmission des savoirs et des idées (école, media, culture). André Perrin débusque les hypocrisies du milieu politique et montre comment gauche et droite ne sont pas traités avec une égale dignité et une semblable légitimité.

C’est à retrouver dans le Grand Témoin au micro de Louis Daufresne.

La Suisse et le faible taux de chômage

L’essayiste et chercheur François Garçon intervient dans la Question du Jour sur le faible taux de chômage en Suisse. Analyse du système professionnel visant une formation permanente et continue, c’est à retrouver au micro de Louis Daufresne.

La notion de voyage

Dans le Témoignage du jour, l’essayiste Blanche de Richemont répond à la question suivante : Comment ne pas subir dans un monde “bas de plafond” qui par maints aspects, est désespérant ?

Blanche de Richemont s’inspire de son expérience du désert, du voyage, et aussi de ses rencontres auprès de personnes exemplaires pour nous transmettre son désir de vivre debout, et pas les pieds dans ses pantoufles.

C’est à retrouver au micro de Louis Daufresne.