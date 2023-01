Un rapatriement de mères djihadistes qui pose question, la confiance dans les médias et le cinéma au Puy du Fou

Comment comprendre le rapatriement des mères djihadistes et de leurs enfants de Syrie ?

Xavier de Bonnaventure, docteur en droit, analyse la politique du cas par cas du rapatriement des mères djihadistes de Syrie. Ce chargé d’enseignement en droit public à Paris II aborde cette question complexe sous l’angle juridique. La France condamnée par la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme), la question du rapatriement et l’obligation d’études globales des demandes de rapatriements.

Quelle confiance dans les médias ?

Jérôme Chapuis, Directeur de la rédaction du journal La Croix est revenu sur un sondage qui interroge le traitement des sujets prédominants en ce début d’année. Au-delà de la Coupe du Monde et de la Reine Élizabeth II, c’est les abus sexuels au sein de l’Église catholique qui complète ce podium. Il analyse la 37ème édition du baromètre annuel sur la confiance des français dans les médias publié lundi dernier dans les colonnes du journal La Croix, où l’on découvrez que 76 % des sondés suivent l’actualité avec un grand intérêt.

Le cinéma au Puy du Fou

Le Directeur artistique et Président du Puy du Fou est venu dans le Témoignage du Jour présenter« Vaincre ou mourir ». Nicolas de Villiers présente cette industrie du divertissement et sa volonté de retranscrire l’histoire sur le terrain de la fiction. Des puyfolais qui passent figurants dans un film historique, le Puy du Fou et l’avenir cinématographique. Il explique les ambitions du parc vendéen.