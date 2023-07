Vivez les JMJ avec Radio Notre Dame et RCF

À l’occasion des JMJ, le dispositif de Radio Notre Dame sera exceptionnel. Des rendez-vous quotidiens à l’antenne et sur le web, les grandes célébrations et les coulisses. Un événement planétaire en partenariat avec RCF. Les bagages sont dans les soutes, le cap vers Lisbonne n’a jamais été aussi proche. Qu’est-ce qui attend les jeunes dans…

À l’antenne

Dès le 31 juillet, réveillez vous avec le Journal des JMJ animé par Philippe Lansac. Treize minutes pour découvrir Lisbonne, les initiatives Laudato Si ou encore les témoignages des pèlerins du monde entier avec des invités en plateau.

Journal des JMJ du 31 juillet au 6 août sur Radio Notre Dame (100.7), radionotredame.com et notre appli mobile. Présenté par Philippe Lansac.

A partir de 18h, retrouvez Louis-Auxile Maillard pour le magazine Un jour aux JMJ. Il y recevra des jeunes qui raconteront ce qu’ils vivent aux JMJ.

Un Jour aux JMJ du 31 juillet au 5 août sur Radio Notre Dame (100.7), radionotredame.com et notre appli. Présenté par Louis-Auxile Maillard

Messe d’inauguration, Chemin de croix, rencontre du pape avec les jeunes… vous ne manquerez aucune grande célébration avec le pape François.

Notez bien dans vos agendas ces rendez-vous :

Mardi 1er août : 19h Messe d’Ouverture présidée par Mgr Clemente (Colina do Encontro)

Jeudi 3 août : 17h45 Cérémonie d’Accueil au « Colina do Encontro » (Parc Eduardo VII)

Vendredi 4 août : 18h00 Chemin de Croix avec les Jeunes au « Colina do Encontro » (Parc Eduardo VII)

Samedi 5 août : Veillée avec les Jeunes au « Campo da Graça » (Parc Tejo)

Dimanche 6 août : 09h00 Messe pour la Journée Mondiale de la Jeunesse au « Campo da Graça » (Parc Tejo)

Et sur le Web ?

Les sites et réseaux sociaux de Radio Notre Dame et RCF se mettent à l’heure portugaise avec beaucoup de contenu pour vous faire vivre les JMJ de l’intérieur. Avec quelques rendez-vous :

10h : Bom Dia Lisbonne, un instagram Live où Louis-Marie Picard répondra à toutes vos questions sur les JMJ

16h : Un plateau web avec des jeunes et des intervenants aux JMJ.

18h30 : Découvrez les plus belles images de la journée dans une petite video concocté par Emilio Naud.

A partir de 21h, retrouvez Un soir aux JMJ, le retour en vidéo sur ce qu’il faut retenir de la soirée lisboète.