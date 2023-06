Soupçons d’agressions sexuelles aux MEP

Des clercs de nouveau dans la tourmente. La Croix, Famille Chrétienne et La Vie ont révélé ce mardi 13 juin, l’existence de plusieurs enquêtes sur les Missions étrangères de Paris. Trois prêtres sont concernés : le père Philippe, prêtre MEP au Japon, le père Aymeric de Salvert, ancien missionnaire au Japon et Mgr Georges Colomb, évêque de la Rochelle et ancien supérieur des MEP. Ce dernier est visé par une enquête sur des « faits de nature sexuelle ». Dans un communiqué sur le site du diocèse, l’évêque a demandé à être « mis en retrait » de ses fonctions le temps de l’enquête préliminaire du parquet de Paris. Les faits qui lui sont reprochés – et qu’il nie- datent de 2013, Mgr Colomb dirigeait alors les Missions étrangères de Paris (MEP).

Sophie Lebrun, journaliste à La Vie, a enquêté plusieurs mois sur ces affaires, « nous avons reçu trois témoignages de personnes qui disent avoir vécu une violence sexuelle de la part de trois prêtres des MEP qui sont dans des lieux différents (…) la manière, dont ils décrivent les faits qu’ils estiment avoir vécu, est très similaire. » Au moment de l’appel à l’épiscopat de Georges Colomb, l’enquête montre que des personnes dans l’Eglise « ont cherché à alerter sur des faits graves qu’ils ne pouvaient pas forcement qualifier mais ils ont senti l’importance pour l’Eglise de connaître et cela n’a pas changé la donne, c’est aujourd’hui ce qui nous interroge » explique Sophie Lebrun, ce mercredi 14 juin, au micro de Louis Daufresne.

Dans un communiqué distinct publié également mardi soir, la Conférence des évêques de France (CEF) qualifie de « graves » les accusations portées contre Mgr Colomb et Mgr Gilles Reithinger. « Ils nient catégoriquement les faits décrits dans les articles parus ce soir ». « La parole des plaignants doit être entendue, les droits de la défense, respectés » et « il appartient désormais aux enquêtes de faire toute la vérité », ajoute la CEF. Mgr Gilles Reithinger, qui avait succédé à Mgr Colomb à la tête des MEP de 2016 à 2021, est cité dans les articles de presse comme ayant été au courant, dès 2013, des accusations d’agressions sexuelles qui auraient eu lieu rue du Bac, siège parisien des MEP. L’évêque auxiliaire de Strasbourg nie avoir été informé, selon ses propos à La Croix. Il fait actuellement l’objet d’une enquête canonique. Il a également été désigné par le père Philippe, « comme l’un des clercs l’ayant initié à une vie sexuelle active et secrète au sein du clergé, ce qu’il nie formellement. » peut-on lire dans un article de La Croix.

Pour ce qui est des deux autres prêtres mis en cause, le père Philippe fait l’objet d’enquêtes de justice et canonique, après une plainte pour « viol » d’un laïc vivant au Japon. Quant au père Aymeric de Salvert, il est visé par une enquête pour « viol aggravé et non dénonciation de crime » selon le parquet d’Angers. Il est aujourd’hui suspendu de ses fonctions.

« Qu’est ce qui va suivre ? » s’interroge Sophie Lebrun, « l’importance du sujet, pour nous [les journalistes qui ont enqueté, NDLR] et la raison pour laquelle nous sommes trois médias à avoir choisi de travailler ensemble (…) c’est que cela ne pose pas seulement que des questions judiciaires, cela pose aussi des questions pastorales, d’organisations et de gouvernance ».

Les enquêtes sont à retrouver sur les sites de La Croix, La Vie et Famille chrétienne.