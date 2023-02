Séisme en Turquie et Syrie, Zelensky en Europe, Jean Vanier et les frères Philippe et Olivier Mas, l’espion connecté / Au cœur de l’actu #19

La Turquie et la Syrie à terre

Le séisme, d’une magnitude de 7,8, qui a frappé le sud-est de la Turquie et le nord syrien, lundi a fait plus de 21.000 morts, selon les derniers bilans de ce vendredi 10 février. Selon l’OMS, 23 millions de personnes sont « potentiellement exposées, dont environ cinq millions de personnes vulnérables« . L’Organisation mondiale de la Santé redoute une crise sanitaire majeure qui causerait encore plus de dommages que le séisme. Les organisations humanitaires s’inquiètent particulièrement de la propagation de l’épidémie de choléra, qui a fait sa réapparition en Syrie. Les premiers convois d’aides sont entrés jeudi 9 février dans les zones rebelles syriennes. Directeur pays Liban/Syrie de l’Oeuvre d’Orient, Vincent Gelot s’est rendu à Alep avec 5 000 couvertures, « aujourd’hui il a des quartiers entiers où les immeubles sont toujours par terre. A tel point qu’on ne sait plus si l’immeuble est tombé à cause du séisme ou à cause d’une frappe aérienne« , témoignais au micro de Camille Meyer :

Quel avenir pour les Syriens ?

La Syrie est déjà fragilisée par une situation sanitaire et économique aux abois. Si l’aide humanitaire n’est pas concernée par les sanctions à l’encontre du régime de Bachar El Assad, elle peine à arriver. Avant le séisme, la quasi-totalité de cette aide, cruciale pour plus de 4 millions de personnes vivant dans les zones rebelles du nord-ouest de la Syrie, était acheminée à partir de la Turquie par le point de passage de Bab al-Hawa. Grâce à un mécanisme transfrontalier créé en 2014 par une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU. Son secrétaire général, Antonio Gutteres a appelé à ce que les sanctions, qui visent la Syrie, n’interfèrent pas dans les efforts humanitaires.

Jala Kebbe est une chrétienne syrienne d’Alep, elle était l’invitée du Témoignage du jour de Louis Daufresne :

Zelensky en tournée européenne

Volodymyr Zelensky a bouclé jeudi sa visite européenne lors du Conseil européen à Bruxelles. Passé par Londres et Paris, le président ukrainien a exhorté ses alliés européens à lui fournir des missiles à longue portée et des avions de chasse. « Nous ne défendons pas que notre territoire, nous défendons notre maison européenne », a-t-il plaidé, remerciant les chefs d’Etat et de gouvernement des pays de l’UE de leur « soutien sans faille ». Retrouvez les analyses des débatteurs de Louis Daufresne ce vendredi 10 février :

Les Eglises veulent lutter contre le trafic d’arme au Soudan du Sud

De retour de son 40e voyage apostolique en République Démocratique du Congo et du Soudan du Sud, François a tenu sa traditionnelle conférence de presse à bord de l’avion papal. Il était accompagné de Mgr Justin Welby archevêque de Canterbury et le très révérend Dr Iain Greenshields, modérateur de l’Assemblée Générale de l’Église d’Écosse. Lors de leur pèlerinage œcuménique, ils ont, tous les trois, multiplié les appels à la paix dans le Soudan du Sud, pays à majorité chrétienne de 12 millions d’habitants. Ce pays a connu une guerre civile de 2013 à 2018, qui a fait 380.000 morts et des millions de déplacés internes.

Au lendemain de ce voyage, Denis Lensel, journaliste et auteur de François le successeur (Pierre Téqui) est revenu, dans la Question du Jour, sur le rebond de l’Eglise catholique dans les pays du Sud. Réécouter son analyse au micro de Louis Daufresne :

Les rapports sur Jean Vanier et les frères Philippe

L’ « emprise » exercée par Jean Vanier, figure spirituelle déchue, disparue en 2019 et accusée d’agressions sexuelles dans un rapport de 2020, apparaît plus vaste au terme d’un nouveau rapport indépendant commandé par l’Arche et publié ce lundi 30 janvier. Stephan Posner responsable international de l’association était l’invité du Témoignage du Jour :

Un rapport qui fait écho au livre-enquête de Tanguy Cavalin, historien. Il publie « L’Affaire – les dominicains face au scandale des frères Philippe« . Comment les deux religieux ont-ils pu, à l’intérieur de l’Eglise, développer une « singulière théologie » ? Réponse dans Culture Club avec Christophe Mory :

Comment est votre blanquette ?

Le 21 janvier dernier, Charles McGonigal un ancien haut responsable du contre-espionnage du FBI a été arrêté et inculpé pour avoir aidé un oligarque russe Oleg Deripaska, à échapper aux sanctions américaines qui pesaient sur lui depuis 2018. Nous ne sommes pas dans Le Bureau des Légendes ou dans James Bond mais dans le monde bien réel des agents doubles, du retournement des sources et de la manipulation. Si ce monde là peut paraître très opaque, Olivier Mas, ancien colonel de la DGSE nous introduit dans la réalité des services de renseignement au micro de Louis-Marie Picard :