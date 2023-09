Vingt et un cardinaux recevront la pourpre cardinalice

Ils pourraient élire le prochain pape. Parmi les 21 nouveaux cardinaux, deux Français accéderont à la pourpre cardinalice le samedi 30 septembre : Mgr Christophe Pierre, 77 ans, nonce apostolique aux États-Unis depuis 2016 après avoir servi la diplomatie vatican en Haïti, en Ouganda et au Mexique. Monseigneur François Bustillo, évêque d’Ajaccio. « L’Église doit faire rêver, pas pleurer », déclare ce fils de militaire, né le 23 novembre 1968 à Pampelune en Espagne, où il a vécu jusqu’à ses 17 ans. Il voit la nécessité de continuer « la réparation de l’église de l’intérieur », initiée par Benoît XVI et poursuivie par le pape François. Le prélat qui aime mettre en avant ses racines latines avait rapidement appelé à la paix et à la réconciliation après l’agression d’Yvan Colonna en mars 2022. Il était l’invité du Grand Témoin ce jeudi 28 septembre.

Parmi les 21 cardinaux créés, 18 pourraient participer au prochain conclave puisqu’ils ont, à ce jour moins de 80 ans. Cette rêgle a été édictée par le pape Paul VI dans son motu proprio « Ingravescentem Aetatem », publié le 21 novembre 1970. Six sont issus du continent américain, dix sont Européens, deux viennent d’Asie et trois du continent africain. Tous recevront la « pourpre cardinalice », la barrette rouge rappelant le sang versé par le Christ ainsi qu’un anneau.

Le collège cardinalice compte désormais six électeurs français avec l’archevêque de Marseille Mgr Jean-Marc Aveline, les archevêques émérites Mgr Philippe Barbarin (Lyon), Mgr Jean-Pierre Ricard (Bordeaux) et Mgr Dominique Mamberti.

A l’issue de ce consistoire, le pape François aura ainsi choisi 99 cardinaux électeurs sur le total actuel de 137, soit environ 72%, tandis qu’environ 22% ont été créés par Benoît XVI et 6% par Jean-Paul II.



Aller plus loin : La Pourpre Cardinalice

Symbole profondément ancré dans la tradition catholique, la pourpre cardinalice est la couleur distinctive qui marque le rang des cardinaux au sein de l’Église. Cette teinte rouge profond, rappelant la couleur du sang, est un signe du dévouement total des cardinaux à l’Église et leur engagement à défendre la foi jusqu’à verser leur propre sang si nécessaire. Cette dévotion est matérialisée par la barrette rouge qu’ils portent, ainsi que par leur anneau cardinalice. Dans le contexte liturgique, cette couleur rappelle le sang versé par le Christ pour le salut de l’humanité. Au-delà de sa signification spirituelle, la pourpre cardinalice est aussi un signe visible de la haute estime et du respect qui sont accordés aux cardinaux en tant que principaux conseillers du pape et électeurs potentiels de son successeur.