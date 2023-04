Urbi et Orbi : L’appel à la paix du pape François

Lors de son traditionnel message Urbi et Orbi de Pâques, le pape François a condamné ce dimanche 9 avril 2023, les nombreuses « pierres d’achoppement » à la paix dans le monde. « Hâtons-nous de surmonter les conflits et les divisions et d’ouvrir nos cœurs à ceux qui en ont le plus besoin. Hâtons-nous de parcourir des sentiers de paix…

Lors de son traditionnel message Urbi et Orbi de Pâques, le pape François a condamné ce dimanche 9 avril 2023, les nombreuses « pierres d’achoppement » à la paix dans le monde. « Hâtons-nous de surmonter les conflits et les divisions et d’ouvrir nos cœurs à ceux qui en ont le plus besoin. Hâtons-nous de parcourir des sentiers de paix et de fraternité. » a dit le Saint-Père devant les 100. 000 fidèles réunis sur le place Saint-Pierre, « réjouissons-nous des signes concrets d’espérance qui nous parviennent de tant de pays, en commençant par ceux qui offrent assistance et accueil à ceux qui fuient la guerre et la pauvreté. »

François a exprimé sa « vive inquiétude en raison des attaques de ces derniers jours » au Proche-Orient, qui menacent selon lui le « dialogue » entre Israéliens et Palestiniens, sur fond de recrudescence des violences dans la région.

Comme en 2022, son message a accordé une place particulière à la guerre en Ukraine. « Réconforte les blessés et ceux qui ont perdu des proches à cause de la guerre et fais que les prisonniers puissent retourner sains et saufs dans leurs familles », a-t-il déclaré, appelant la communauté internationale à « mettre fin à cette guerre et à tous les conflits qui ensanglantent le monde ».

Citant une vingtaine de pays, le Saint-Père a notamment évoqué « le Liban qui est encore en recherche de stabilité et d’unité », la Tunisie et ses « problèmes sociaux et économiques« , la « grave crise socio-politique et humanitaire » en Haïti et les « victimes du terrorisme international » au Burkina Faso, au Mali, au Mozambique et au Nigeria.

Il a aussi eu une pensée pour les victimes du séisme survenu en février en Turquie et en Syrie, qui a fait plus de 56.000 morts. « Frères, sœurs, retrouvons, nous aussi, le goût du chemin, accélérons le rythme de l’espérance, goûtons par avance à la beauté du Ciel ! » a-t-il conclu, « puisons aujourd’hui les énergies pour avancer dans le bien, à la rencontre du Bien qui ne déçoit pas. »