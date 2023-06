Sainte Jeanne d’Arc : « messire Dieu, premier servi »

Nous fêtons aujourd’hui sainte Jeanne d’Arc, elle est l’une des trois saintes patronnes de la France.

« Ne te chaille pas de ton martyre. Prends tout en gré, Dieu t’aidera; tu t’en iras par grande victoire au Paradis », disaient les voix, à Jeanne, lors de son procès. Figure déterminante dans l’histoire de France, son histoire commence dans les Vosges, à Domrémy-la-Pucelle. Fille de paysans, Jeanne d’Arc décide à 15 ans de suivre les voix. Elle doit délivrer la France et faire sacrer le roi à Reims. Après plusieurs refus, le Sieur de Baudricourt, à Vaucouleurs, lui prête un cheval et une armure. La légende dit, qu’ensuite la Pucelle partit, à Sainte Catherine de Fierbois, en Touraine, pour y retirer une épée avant de passer prier à l’Île Bouchard, dernier étape avant son arrivée à Chinon.

» Gentil dauphin, je te dis de la part de Messire Dieu que tu es vrai héritier du trône de France ». Jeanne identifie Charles VII, le 25 février 1429, et lui promet en plus du sacre, de « bouter les Anglais hors de France. » Déclarée saine d’esprit, le roi lui donne son armée et en 1428, Jeanne d’Arc marche sur Orléans. En 10 mois, elle délivre les Orléanais et enchaîne les victoires militaires lors des batailles notamment de Meung-sur-Loire ou encore à Beaugency.

Après le succès, sur les champs de bataille, vint le temps des épreuves. Arrêtée et vendue aux Anglais, son procès s’ouvre le 9 janvier 1431 devant des religieux et des théologiens. Elle va tenir tête à ses juges pendant 5 mois, notamment à l’abominable évêque de Beauvais, Pierre Cauchon. Accusée de sorcellerie et d’hérésie, elle est condamnée à être brûlée vive. Il faudra attendre 1456 pour qu’elle soit réhabilitée Béatifiée en 1909, elle est canonisée en 1920 et fêtée aujourd’hui.