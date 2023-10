Quelles conclusions pour le synode sur la synodalité ?

Le mardi 10 octobre, le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, a été élu pour l’Europe afin de superviser, amender et approuver le document final du Synode avec douze autres membres. Depuis son ouverture le 4 octobre, le Synode sur la Synodalité a suscité beaucoup d’intérêt, bien que peu d’informations précises aient été dévoilées au public. Entrant dans sa deuxième phase (du 9 au 12 octobre), les pères et mères synodaux se sont concentrés sur le thème : « Une communion qui rayonne : Comment être plus pleinement signe et instrument de l’union avec Dieu et de l’unité du genre humain ». Des enjeux majeurs comme la place des pauvres, les questions écologiques et les mouvements migratoires ont dominé les discussions.

Toutefois, une question demeure : que retiendra-t-on de ce mois de débats intenses entre les 464 participants du synode ?

>> A lire Synode : l’avenir de l’Eglise se dessine à Rome

Si la phase de travail sur l' »Instrumentum Laboris » (IL) s’achèvera le 29 octobre, les conclusions officielles ne seront publiées qu’en octobre 2024, sous forme d’exhortation apostolique post-synodale. Quelle est donc la portée de ce document ?

Les exhortations apostoliques n’ont pas de portée législative ou juridique

Contrairement aux constitutions apostoliques ou au motu proprio, les exhortations apostoliques n’ont pas de portée législative ou juridique. Ces documents permettent au pape d’énoncer des réflexions collectives. Le pape François en a déjà publié six, couvrant divers sujets allant de l’annonce de l’Évangile Evangelii Gaudium à l’amour de la famille Amoris laetitia. Dans Gaudete et exultate François avait lancé un appel universel à la sainteté dans la vie quotidienne, avant d’aborder la foi, les défis et l’espérance des jeunes aujourd’hui dans Christus Vivit. Il s’attachera à faire entendre le cri du « Poumon de la terre » dans Querida Amazonia dans un plaidoyer sur l’écologie intégrale et les enjeux autour de l’Amazonie et enfin Laudate Deum qui vient compléter l’encyclique Laudato Si. La publication de ces conclusions devrait permettre « aux Peuples de Dieu » d’y voir un peu plus clair sur ce qui s’est joué tout au long de ce mois d’octobre et d’observer les fruits dans les années à venir.

>> A lire Synode: les réponses de François aux Dubia