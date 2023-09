Pape à Marseille : Le Hors-série de La Provence

Le pape François sera à Marseille les 22 et 23 septembre, avec notamment une messe au Stade Orange Vélodrome. Il s’agit d’un événement rarissime puisqu’il marchera dans les pas de Clément VII, qui avait assisté… en 1533 au mariage du futur Henri II avec sa nièce Catherine de Médicis.

Cette venue s’inscrit dans les Rencontres Méditerranéennes, un grand rassemblement des jeunes catholiques : elles auront lieu du 17 au 24 septembre et les organisateurs tablent sur la participation de 60 000 personnes, avec un important programme spirituel, culturel, associatif, etc. Afin d’accompagner cet événement qui va bien au-delà de la communauté des chrétiens, « La Provence » publie le vendredi 15 septembre un magazine hors-série : « Pape François, l’appel de Marseille ». La partie consacrée à ces journées comprend plusieurs interviews dont celle de Mgr Aveline, un message du pape François sur l’accueil des migrants et des réfugiés et un volet pratique avec le programme complet de ces journées. Notre publication met également cette venue en contexte avec l’Histoire des chrétiens en Provence et avec leur héritage, particulièrement patrimonial. « Pape François, l’appel de Marseille », un magazine hors-série de « La Provence », 76 pages, 5 euros, en vente sur la boutique LaProvence.com