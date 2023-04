Interview exclusive avec Mgr Ulrich, archevêque de Paris

En ce mercredi saint, Mgr Laurent Ulrich répond aux questions de Louis Daufresne (Radio Notre Dame) et Etienne Pépin (RCF). L’archevêque de Paris revient sur son anniversaire sur le siège épiscopal de Paris, le débat sur la fin de vie, la restauration de Notre-Dame de Paris et les Jeux Olympiques et paralympiques de 2024. Un grand entretien de cinquante minutes en partenariat avec RCF que vous pouvez retrouver sur notre chaine YouTube.

Tout d’abord l’archevêque de Paris s’est positionné sur le débat de la fin de vie. La convention citoyenne venant tout juste de rendre son rapport à ce sujet, l’Elysée a également prévu un projet de loi dans les prochains mois.

« Quand les personnes rentrent en soins palliatifs, ils se rendent compte que ça vaut la peine d’être vivant jusqu’au bout. » @MgrUlrich évoque la #findevie. #RNDmatin https://t.co/EfmabuRXeB pic.twitter.com/ydQU9aJals — Radio Notre Dame (@radionotredame) April 5, 2023

Ensuite Mgr Ulrich s’est inquiété de la dépopulation de Paris avec des quartiers où seuls restent les entreprises et commerces. Les familles quittent les paroisses parisiennes, a contrario des provinces où ce sont souvent les étudiants qui quittent les paroisses locales.

Les paroisses parisiennes se vident des trentenaires. @MgrUlrich s’inquiète de la dépopulation de la capitale.#RNDmatin https://t.co/EfmabuRXeB pic.twitter.com/Rdt5CvIwmv — Radio Notre Dame (@radionotredame) April 5, 2023

Pour conclure, l’archevêque s’est exprimé sur le futur de Notre Dame de Paris et rassure que celle-ci ne se transformera pas en musée et restera bien un lieu de culte catholique.