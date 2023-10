Mgr Emmanuel Tois, nouvel évêque auxiliaire de Paris

Avant d’être prêtre, il a été juge d’instruction durant seize ans. Entré en propédeutique en 2006, il est ordonné six ans plus tard pour le diocèse de Paris.

Il est nommé vicaire à la paroisse Notre-Dame de la Croix entre 2012 et 2017. En 2014, il devient aumônier de l’association des magistrats et fonctionnaires de justice catholiques du palais de justice de Paris (AMFJCP) et des bénévoles du Bastion de la Préfecture de Police, une charge qu’il exerce toujours.

Le 1er septembre 2021, il est nommé vicaire général du diocèse de Paris. Dans cette mission, il est à la fois référent du Service des vocations, du suivi des prêtres aînés et de l’aumônerie des prisons. Il est également Directeur de l’Œuvre des vocations de la Province ecclésiastique de Paris.

Depuis le 1er septembre 2023, Mgr Emmanuel Tois est en outre le vicaire général en charge de la prévention et de la gestion des abus pour le diocèse de Paris.

Il était l’invité de Rencontre au micro de Marie-Leïla Coussa:

« Par rapport à ma vie actuelle, je ressens comme un appel à élargir l’horizon, à être davantage tout à tous, à tout ce peuple chrétien appelé à la sainteté. Je pense à cette foule de laïcs engagés dans l’Église, explique Mgr Tois, je pense à ceux qui participent à nos liturgies et qu’on ne connaît pas. Je pense à celles et ceux qui discernent une vocation spécifique, comme les séminaristes, que l’évêque rejoint notamment lors des étapes du lectorat et de l’acolytat, ou encore pour leur conférer l’ordination diaconale, je pense aux prêtres, religieux et religieuses, consacrés, aux diacres et à leurs épouses. Je pense aux jeunes, que je serai amené à rencontrer dans les grands rassemblements. » Soucieux également de ceux qui sont aux périphéries, le nouvel évêque auxiliaire invite tous les diocésains de Paris « à demander au Seigneur de recevoir au plus profond » de son être « la grâce de l’ordination, et d’exercer le ministère épiscopal exactement comme Dieu le veut (…) »

Mgr Emmanuel Tois sera ordonné et installé comme évêque auxiliaire de Paris le vendredi 17 novembre 2023 en l’église Saint Sulpice à Paris.