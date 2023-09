Mgr Didier Berthet rappelé à Dieu – Communiqué du diocèse de Saint-Dié

Mgr Didier Berthet est décédé ce vendredi 08 septembre 2023, à Portieux, il venait de fêter son 7e anniversaire d’ordination épiscopale du diocèse de Saint-Dié le 4 septembre, après plus de deux ans à lutter contre la maladie.

Les dernières semaines et jours ont été plus douloureux et pénibles pour lui où son état s’est dégradé très rapidement. Il nous disait cependant encore ce mercredi être dans la paix, exprimant aussi la force qu’il puisait dans les nombreux messages reçus de prière et d’affection fraternelle. Il était aussi infiniment reconnaissant à toutes celles et ceux qui l’ont accompagné au quotidien tout au long de ces derniers jours.

Il se sentait vraiment chez lui dans les Vosges et aimait partager, recevoir et échanger avec chacun. Nous sommes tous frappés par le chagrin de son départ. Un évêque, un pasteur, un père, un frère, un ami nous quitte, qui nous avait exhorté à « une vivante espérance ». La tristesse de sa famille que nous partageons, la tristesse de tous les fidèles du diocèse, notre tristesse, bien naturelle en ce moment de séparation douloureux trouve réconfort en la miséricorde de Dieu et en la Résurrection du Christ. « Pour qu’ils aient la vie » était sa devise épiscopale : « pour qu’ils l’aient en abondance » (Jn 10,10) – telle est notre espérance !

Une veillée de prière sera proposée en différents lieux du diocèse pour lui dire un dernier adieu. . Son corps reposera à la grande chapelle de la communauté des sœurs de Portieux, 21 rue Eugène Huraux, puis en l’église Notre-Dame-de-Galilée à Saint-Dié.

Les obsèques auront lieu le mercredi 13 septembre à 15h, en la cathédrale de Saint-Dié.

Le glas sonnera dans toutes les paroisses du diocèse ce samedi à midi.