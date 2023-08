Les 150 ans du pèlerinage de Lourdes

Pendant plus de cinq jours, les pèlerins venus des quatre coins de la France, voire même du monde entier convergent vers le sanctuaire de Lourdes. Rappelons que le sanctuaire avec notamment sa grotte de Massabielle sont des lieux qui passionnent depuis 1858, date à laquelle Bernadette Soubirous vit l’Immaculée Conception apparaitre devant elle à plusieurs reprises. Des nos jours, c’est plusieurs millions de pèlerins qui chaque année font le déplacement vers cette grotte sacrée dont l’eau est bénite.

A cette occasion, les pèlerins pourront effectuer le geste de l’eau qui consiste à boire et à se laver avec l’eau de Lourdes dans les piscines du sanctuaire, le geste de lumière en allumant un cierge et le geste du rocher en effleurant les parois de la grotte. Ces trois gestes prolongent la prière.

Cette fois-ci, le pèlerinage marial est un peu différent des autres années, et pour cause c’est le 150ème anniversaire du pèlerinage de Lourdes. Au programme : de nombreuses messes, veillées, processions, concert d’orgues et conférences qui auront lieu à l’intérieur des trois basiliques mais aussi en extérieur. Parmi les sujets abordés par les intervenants, nous retrouvons beaucoup de thématiques liées à l’écologie, aux réseaux sociaux, au pape François et bien évidemment à Lourdes et à la Vierge Marie.

Vous pouvez retrouver du 12 au 15 aout les commentaires des messes à l’antenne et sur notre site internet à l’occasion du 150ème pèlerinage de Lourdes.