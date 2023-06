Les prêtres franciliens ordonnés en 2023

Suivez la messe des ordinations sacerdotales pour le diocèse de Paris en direct de St Sulpice au micro de Denise Dumolin dès 9h sur notre antenne ce samedi 24 juin 2023.

Pour le diocèse de Nanterre

Xavier Vermersch sera ordonné par Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre le samedi 17 juin 2023 à 10h en la cathédrale de Nanterre. Après six ans de formation, Xavier « ressent beaucoup de joie, de paix et a hâte de vivre ce moment ». Sa devise sacerdotale : « Tout récapituler dans le Christ. »

Pour le diocèse de Paris

Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, ordonnera cinq prêtres le samedi 24 juin 2023 à 9h30 en l’église Saint-Sulpice :

Baudoin Auzou

C’est après quatre années de vie professionnelle à la Ligue de Football Professionnel, dans une société d’imagerie médicale puis aux Apprentis d’Auteuil, qu’il entre alors à la Maison Saint-Augustin à 26 ans. Dans les paroisses Saint-Louis-en-l’île, Notre-Dame du Rosaire et Saint-Joseph-des-Nations, comme dans les maisons Saint-Louis et Saint-Bernard, il poursuit sa formation pastorale. Il y découvre la joie de la mission et s’émerveille toujours davantage devant la force de la Parole de Dieu.

« Saint-Germain-l’Auxerrois est associé à une vraie joie, à la joie de se retrouver entre nous, à la joie de célébrer l’Eucharistie, à la joie de partager des repas, à la joie d’avoir des liturgies un peu plus développées entre séminaristes, à la joie de la mission,… »

Paul Balaresque

« Devenir prêtre a toujours été une évidence » Le jeune homme de 26 ans, ancien scout, a suivi une formation notamment à la Maison Saint-Roch puis à la Maison Saint-Germain l’Auxerrois et dans les paroisses Notre-Dame des Champs et Saint-Hippolyte, avant de vivre son année diaconale à la paroisse Saint-Éloi, dans le 12e arrondissement. Sa devise sacerdotale : « Vois ! Je t’ai gravée sur la paume de mes mains. »

Paul de Fouquières

Après ses études à l’École polytechnique, Paul décide d’entrer à la Maison Saint-Augustin et de répondre à un appel qu’il avait entendu jeune et qui s’était confirmé dans ses engagements ecclésiaux. Chef scout, il a aussi été responsable du patronage de sa paroisse (Notre-Dame de l’Assomption de Passy) et a fréquenté le parcours Even. Il part ensuite au séminaire français de Rome pour y poursuivre des études de théologie et exercer le ministère diaconal à la paroisse Santa Gemma Galgani.

Maxime Lefebvre

Lors d’un voyage à Calcutta, alors qu’il a un malaise suite au choc de la pauvreté locale, un enfant lui offre de l’eau si précieuse. Il dit au Seigneur « Si tu veux prendre ma vie pour sauver celle de cet enfant, fais-le ». Cet événement a changé sa vie et il décide de « se faire pauvre pour les pauvres ». Après avoir servi la paroisse Saint-Georges de la Villette, c’est à la chapelle Notre-Dame du Saint-Sacrement qu’il vit son année diaconale dans un ministère varié auprès des familles de ce quartier de l’Ouest parisien. « Je me suis fait tout à tous afin d’en gagner à tout prix quelques uns » telle est sa devise sacerdotale.

Hadrien Mangin

Baptisé en 2014, il entre au séminaire deux ans plus tard. Après avoir vécu à la Maison Saint-Séverin puis à la Maison Saint-Vincent de Paul et à la paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville, il poursuit sa formation et passe une partie de son année diaconale à la paroisse Saint-Germain de Charonne. Sa devise sacerdotale est « Le Seigneur sera ma joie et son salut mon alégresse ».

Pour le diocèse de Versailles

Mgr Luc Crépy, Evêque de Versailles ordonnera deux prêtres le dimanche 25 juin 2023 à 15h30 en la Cathédrale St Louis à Versailles : Vincent Duchêne Lors d’une messe en 2010 il est marqué par ces mots « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu’on aime ». Une parole à laquelle il se réfère comme son premier « appel » à devenir prêtre et qui se trouve être également sa devise sacerdotale.

Benjamin Rouaud

Dieu a toujours voulu qu’il soit prêtre, il est donc entré au séminaire il y a plus de dix ans. Il a passé une année en Terre Sainte en tant que professeur de français. Encouragé par ses paroissiens de Poissy en vue de son ordination, il se confie « c’est un ministère qui me donne de la joie ». Sa devise sacerdotale : Dieu est un feu dévorant.

Pour le diocèse de Meaux