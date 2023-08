JMJ: Une communion bleu-blanc-rouge

Près de 40 000 jeunes français étaient attendus ce matin au Parque Algés qui longe le Tage pour un temps de fête, de joie et de prière.

Enfin ils se retrouvent ! Après une semaine passée dans les quelques 17 diocèses du Portugal, les Français se sont rassemblés avant la messe d’ouverture des Journées Mondiales de la Jeunesse. Les organisateurs avaient vu les choses en grand : une scène de 400 m2 située au bord du Tage, des écrans géants, permettant aux drapeaux français, bretons, corses de venir magnifier, le temps d’une matinée, le ciel lisboète.

Tout le pays !

C’est au rythme du clip « non officiel » des JMJ « Tout le pays« , du couple Gab et Zita, que les jeunes ont poussé des cris de joie. Chorégraphies, chants, temps de témoignages, les pèlerins ont pu découvrir les différentes réalités de l’Eglise, en communion avec leurs évêques. « Une des difficultés quand on est jeune en Haute-Marne, c’est d’avoir l’impression d’être seul. Au moins ici, ils ne le sont pas », confie Mgr Joseph de Metz-Noblat, Évêque de Langres.

« Devenez des athlètes de Dieu »

Autre moment marquant, le message laissé par le footballeur Olivier Giroud. Le champion du monde et meilleur buteur des Bleus a témoigné de sa foi et leur a donné ses consignes de jeu pour vivre ces JMJ. « Faites-vous des amis, devenez des athlètes de Dieu, écoutez sa parole. » Message reçu pour ces jeunes.

Un temps conclut par l’Adoration. Amener les JMJistes jusqu’au silence, laisser le Christ les rejoindre là où ils sont. Devenir des « porte-coeurs » de l’eucharistie comme l’a exhorté le comédien Mehdi Djaadi. Il faut s’engager à l’unité de l’Eglise, pour les pauvres et les petits ou l’annonce explicite, s’engager à briser les barrières, concluait Vincent Breynaert avant que les évêques de France bénissent les jeunes. Les jeunes qui ont posé cet engagement se sont levés et ont pu recevoir la prière et la bénédiction des évêques présents sur place. Un moment de communion pour toute l’Eglise de France, un moment qui restera dans l’Histoire des JMJ.

Et après un repas, ils se sont levés en hâte pour rejoindre le monde entier à la messe d’ouverture des JMJ au Parc Edouard VII.