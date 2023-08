JMJ : Saint-Louis des Français, écrin rosé de Lisbonne

Et pour le premier épisode de cette carte postale, on vous propose de découvrir un pan de l’histoire franco-portugaise, une paroisse française au cœur de la capitale.

Est-ce qu’il vous est déjà arrivé de chercher une messe en français dans une capitale étrangère et de découvrir une église s’appelant St Louis des Français ? moi oui, j’ai découvert qu’il y en avait à Rome, à Vienne, à Moscou, à Madrid et à Lisbonne. Imaginez des petites rues étroites débordant de restaurants et de touristes qui convergent sur une petite place au sud de Lisbonne, c’est ici que vous pourrez contempler une façade rosée, St Louis des Français. Montez quelques marches, entrez donc dans l’église et il ne me reste plus qu’à vous dire : Bienvenue en France ! L’état français est propriétaire de l’édifice religieux depuis 1522.

Pourquoi il existe un bout de France dans Lisbonne en dehors de l’ambassade ?

Il faut donc remonter au XVIe siècle, le Portugal veut explorer le monde et ouvre son port à toutes les marines marchandes étrangères. Des marins lyonnais, rouennais, nantais, marseillais vont se retrouver régulièrement et décider de fonder un lieu de rencontre pour tous les Français qui passent prier ou pour recevoir des soins ou alors deviser dans sa langue natale. Si Saint Louis des Français n’est pas le premier lieu où ils ont voulu s’établir, c’est celui qui subsiste depuis le 16e siècle

Pourquoi Saint Louis des Français ?

Parce qu’une confrérie va être fondée en hommage à Saint Louis ! Un lieu de rencontre c’est bien, mais il faut structurer, établir des règles afin de pouvoir s’enrichir…. Dans un premier temps la confrérie a ses propres règles, établit des boutiques près de Saint Louis, grâce à un don d’un portugais vivant près de l’église. C’est prospère, les marchands français de la confrérie sont riches. Une discorde obligera Louis XIV à intervenir. Le consul de France assistera aux réunions désormais.

Mais tout va s’arrêter en quelques secondes en novembre 1755 ?

Oui, c’est une date que nos auditeurs entendront toute la semaine, le 1 er novembre 1755, un séisme rase quasiment Lisbonne, entraînant de multiples incendies. Terrible pour ces marchands français et donc la confrérie de St Louis puisque leur gagne-pain a été avalé par mère nature ! Leur prospérité s’arrête nette ! L’église sera reconstruite sans retrouver son faste. La catastrophe n’a pas tout emporté, les fleurs de lys au plafond subsistent, rappelant son caractère royal et national. On peut y voir un tableau unique, Lisbonne avant le séisme et le tsunami. Une œuvre d’art qui fait aussi de Saint Louis des Français un lieu de mémoire pour le Portugal. Pour les français expatriés, c’est « the place to be » toute l’année, le moyen de garder le lien !

Une carte postale préparée avec l’aide de Claire Baudoin, guide française à Lisbonne. Demain chers auditeurs, nous visiterons ensemble la Cathédrale de Lisbonne, édifice fortifié selon les plans de deux maîtres français…