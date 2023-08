Carte Postale : Saint Antoine de Lisbonne

Mardi, je vous parlais de Saint Vincent et de ses corbeaux qui l’ont mené à la Cathédrale, donnant ainsi le blason de Lisbonne. Et bien aujourd’hui je vous parle du deuxième saint patron de la ville, Saint Antoine de Padoue et de son église. Saint Antoine est également un saint patron des Journées Mondiales de la Jeunesse. Avant de vous parler de son église, il me faut rétablir une chose, Saint Antoine de Padoue n’est pas originaire de Padoue mais de Lisbonne, et les lisboètes ne disent d’ailleurs que Saint Antoine de Lisbonne.

Pour revenir à son église, il nous faut encore et toujours emprunter des petits pavés, ceux de la Largo da Sé, les même que pour aller à la cathédrale, sauf que l’on s’arrête juste avant d’arriver devant Santa Maria Maior. L’église Saint Antoine est sur une petite place rectangulaire, de style baroque.

Et son emplacement n’a pas été choisi par hasard ?

Effectivement, puisque la légende dit qu’il s’agit de l’emplacement où est né Saint Antoine et où il a vécu pendant son enfance. Pour y accéder commençons par monter l’escalier en éventail, vous voila devant l’entrée surmontée de deux colonnes. Tout est en pierre blanche, à l’intérieur vous tomberez sur des dorures, des sculptures, des tableaux ainsi que des murs ornés d’azulejos, les fameux carreaux typiques du Portugal.

Une église qui date du 16e siècle ?

Si Saint Antoine de Lisbonne est mort en 1231, l’église, telle qu’on la voit aujourd’hui a été construite à partir de 1767. La précédente ayant été partiellement détruite par le séisme de 1755. C’est pour cela d’ailleurs que l’édifice est de style baroque. Et comme tout édifice religieux dans Lisbonne, il y a une petite histoire avec cette église.

Laquelle Camille ?

Pour financer ses rénovations, des enfants ont fait du porte à porte afin de récolter des dons. Ils ont réuni la somme en très peu de temps, les lisboètes aiment leur saint et la croyance dit même qu’à la mort de Saint Antoine en 1231 à Padoue en Italie, toutes les cloches de Lisbonne se mirent à sonner le glas. C’est dire ! A coté de cette église, vous pouvez également vous balader dans le musée. Et si vous y passez un 13 juin, jour férié à Lisbonne car jour de sa fête, arrêtez-vous, l’endroit ne manque pas d’animation pour célébrer ce Saint Patron des JMJ.