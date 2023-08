Carte Postale : Monastère Dos Jéronimos

Si je vous dis Bethléem, vous me répondez Cisjordanie ? Si je vous dis Bélem, vous me répondez Lisbonne ? Quel rapport ? Et bien parce que l’édifice dont je vous parle aujourd’hui a été construit sur un ermitage dédié à la vierge de Bethléem ou Bélem ! Il s’agit du Monastère dos Jéronimos. Avant de vous faire traverser les siècles, il faut reprendre notre marche sur ses petits pavés qui nous accompagnent depuis le début de la semaine, pour un temps seulement en prenant la direction du sud de Lisbonne, le temps de s’approcher du Tage, les petits pavés s’estompent en approchant de la Tour de Bélem pour une surface un brin goudronné, et là….

On ne peut pas le louper ?

Vous ne pouvez pas louper ce monastère puisqu’il a une superficie de plus de 2 hectares et demi ! Il est considéré comme la pièce maitresse de l’art manuélin, un style très portugais que l’on doit au roi Manuel. Comment le différencier des autres styles ? l’art manuélin, c’est du gothique constitué de motifs qui rappellent la mer : coquillages, cordages ou encore coraux, se gravent sur les façades. Fermez les yeux et imaginez l’église et le cloître toujours magnifiés par ses pierres blanches que l’on peut observer sur de nombreux monuments lisboètes. Commencez par entrer par le portail sud pour découvrir l’histoire d’Henri le Navigateur, sculptée sur la porte, poursuivez jusque dans le cloitre de 55 m de long pour vous perdre dans les milliers de détails minutieusement sculptés.

La première pierre de ce monastère de Saint Jérôme est posée en janvier 1502. Le chantier sera titanesque. L’argent afflux avec l’essor des navigateurs portugais. 750 tonnes d’or sont consacrées par an pour le bâtir.

Pourquoi le roi Manuel a construit un monastère ?

On retrouve deux explications. La première est une légende, le monastère est bâti en remerciement au retour de l’explorateur Vasco de Gama après son périple en Inde 1499, peu plausible. Il semblerait que le roi Manuel ait simplement décidé de construire une nécropole royale, qu’il a confié à des moines espagnols les Hieronomytes à la demande de sa reine Marie d’Aragon.

En 1755, il n’est pas touché par le séisme. C’est pourquoi aujourd’hui l’église, le cloître ont peu changé. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, comptez une demi-journée de visite pour tout voir, vous émerveillez, le monastère de Jéronimos ne vous laissera pas indifférent.