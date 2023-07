Côme Chaine « En 22 ans, on peut dire qu’il a fait du bien. »

Le diocèse de Paris endeuillé lundi dernier par la mort de Côme Chaine ce jeune séminariste de 22 ans. Ses funérailles seront célébrées ce samedi.

Les témoignages et les prières affluent depuis la mort tragique de Côme Chaine lundi dernier dans un virage du Col de la Croix de Fer à Saint-Sorlin-d’Arves (Savoie).

Présent dans les Alpes pour son service apostolique d’été comme animateur BAFA dans un camp de jeunes, il a perdu le contrôle de son véhicule tentant de laisser passer une voiture qui arrivait en sens inverse mais n’a pas pu empêcher sa voiture de basculer dans un ravin. Il est mort sur le coup. Une vingtaine de pompiers sont intervenus pour venir en aide aux deux autres blessés, l’un légèrement et l’autre plus gravement.

Côme était l’ainé d’une fratrie de sept enfants. « Sa vocation a pu mûrir dans une famille croyante, un terreau important pour lui, » souligne le père Venceslas Deblock, du diocèse de Cambrai, qui a connu Côme dès sa naissance. S’il ne l’a pas accompagné dans son discernement sacerdotal, cet intime de la famille du jeune homme a été témoin de son « grand sens de l’humour et de [son] second degré ». Féru d’histoire, Côme appréciait le théâtre, jusqu’à faire des petits sketchs en famille. « Il est fauché en découvrant les joies pastorales. Être aux côtés des jeunes est très structurant pour les futurs prêtres. »

Sa vocation se forgea dans le scoutisme, une véritable école de vie pour le jeune homme où il était très investi. Mais aussi en tant que servant de messe où il montrait déjà « ses aspirations religieuses ». « Ses parents ont accueilli la vocation dans la joie et en se posant concrètement les questions de la vie religieuse avec une église secouée, » poursuit le père Deblock. Il devait continuer son cursus de philosophie au Collège des Bernardins à la rentrée.

Dans un communiqué, relayé par Aleteïa sa famille a témoigné qu’il « aurait probablement fait un merveilleux prêtre, mais notre Seigneur l’a choisi auprès de Lui pour faire du bien sur la Terre ». Impression confirmée par un proche qui souligne qu’« il avait beaucoup d’amis et faisait le bien autour de lui. »

Contacté par Radio Notre Dame, François Huguenin, très proche de la famille de Côme, est quant à lui bouleversé. « Il y a un scandale du mal et on ne comprend pas ce qu’on peut appeler « le silence de Dieu « ou « l’impuissance de Dieu » par rapport à ce mal. Et les réponses théologiques sont faibles. Il peut y avoir une colère légitime et saine par rapport à ce mystère. En 22 ans, on peut dire qu’il a fait du bien » insiste-t-il.

🙏 Veillée de prière à 20h30 à l'église Saint-Michel avec les séminaristes de Paris.



🕯️ Pour Côme Chaine et sa famille, pour soutenir Chloé et sa famille, et pour accompagner tous ceux qui ont été liés à l’accident survenu lors du camp d’été.



⛪️ 1 place Saint-Jean, Paris 17e. pic.twitter.com/7vBXXuQaHs — Diocèse de Paris (@dioceseparis) July 19, 2023 Twitter @dioceseparis

Ce mercredi soir, les séminaristes de Paris, les enfants du camp et leurs familles étaient réunis en l’église Saint-Michel pour une veillée de prière. Les funérailles de Côme seront célébrées en la cathédrale Saint Louis de Blois ce samedi et l’inhumation lundi.