Abus : les bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre demandent pardon à leurs victimes

Dans une déclaration publiée sur leur site le 27 avril dernier, les bénédictines du Sacré-Coeur ont fait part de leur « indignation, colère, et douleur » après la mise en lumière d’abus subis au sein de leur communauté pendant une vingtaine d’années par d’anciennes religieuses de leur institut.

En 2004 et en 2012, la communauté avait fait l’objet d’une visite apostolique et les conclusions avaient montré l’ampleur des abus. Le communiqué parle d’ « abus spirituels et de conscience, abus de pouvoir et d’autorité, séparation des sœurs d’avec leur famille et leur référent spirituel, violences morales et physiques, menaces, mensonges systématisés, calomnies, climat de peur et de manipulation, humiliation, privation de liberté, absence de discernement vocationnel…«

Les responsables actuelles de cet institut né en 1872, demandent pardon « à toutes celles qui ont été victimes de ces abus, à leurs familles et proches » et aussi calomniées pour avoir tenté de libérer la parole. Elles remercient celles « qui ont brisé le silence, dénoncé les dérives, rencontré l’indifférence ou le mépris, allant même jusqu’à sacrifier leur vocation.«

Les signataires demandent la mise en place d’une commission indépendante et pluridisciplinaire qui aura pour mission d’identifier et d’analyser les dérives avec pour objectif de trouver une juste réparation.