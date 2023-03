Le testament spirituel de l’Abbé Cyril Gordien

On gardera son sourire, sa soutane au vent, sa disponibilité à toute heure ! L’Abbé Gordien ressemblait au Curé d’Ars comme le rappelait le père de Menthière dans son homélie lors des obsèques : « C’est ainsi que dans son cercueil on a revêtu son corps d’une soutane, d’un surplis et d’une étole violette. (…) Car ce n’est pas par les habits seulement que Cyril ressemblait à Jean-Marie Vianney, ni même principalement par une certaine assimilation physique, chevelure en moins, mais d’abord et avant tout par cette volonté d’être prêtre intégralement. Pas prêtre pour de faux, comme un fonctionnaire ecclésiastique, mais viscéralement prêtre, c’est-à-dire avide d’être pleinement à Dieu et aux âmes. »

Enterré le jour de la Saint Joseph, l’abbé Gordien a été un éducateur, « quelquefois on dit de certains prêtres qu’ils sont de gros pourvoyeurs de vocations, car beaucoup de jeunes qu’ils ont côtoyés et suivis entrent au séminaire ou dans les maisons religieuses. Je suis sûr que nous sommes nombreux ici à avoir été tentés de dire cela pour l’abbé Gordien » disait ce lundi 20 mars, le père de Menthière dans l’église Saint-Pierre de Montrouge.

Avant de rejoindre le Père, le curé de Saint Dominique a laissé son testament spirituel, « oui ma marche prend fin, dans la joie de paraitre bientôt devant le Seigneur. C’est avec la Sainte Vierge que je veux franchir cette porte au dernier instant de ma vie, elle qui est la porte du Ciel » écrivait l’abbé Cyril Gordien.