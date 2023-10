Laudate Deum ou l’urgence climatique

« Nos réactions sont insuffisantes alors que le monde qui nous accueille s’effrite et s’approche peut-être d’un point de rupture » écrit François dans l’encyclique Laudate Deum. « Louez Dieu » est entièrement dédié à la crise climatique à la différence de Laudato Si qui se voulait un texte de fond, enraciné dans la spiritualité chrétienne et les Saintes Écritures. « Un propos plus politique estime le père Cédric de la Serre dans l’émission Oxygène, le pape vert s’élève ici avec des propos très fermes, très précis, très enracinés et étayés par les rapports scientifiques. » Dénonçant les climatosceptiques qui « ont tenté de se moquer » du réchauffement climatique, le Saint-Père souligne que le « manque d’information conduit à confondre les grandes projections climatiques (…) avec les prévisions météorologiques (…) ».

« Il s’appuie largement sur les rapports du GIEC, souligne le père Cédric, le groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat ou du travail des COP qui sont largement cités dans les notes de bas de page du document. Des conclusions, qui semblent évidentes pour beaucoup d’experts, sont parfois battues en brèche par des idéologues ou par des personnes qui veulent aller à l’encontre de l’enseignement de la vérité pour lutter contre le changement climatique, pour convertir nos modes de vie, c’est ce que le pape a voulu mettre en lumière. »

C’est donc un appel au changement culturel que le pape lance, dénonçant par ailleurs le « sollutionnisme technologique ». Pour le curé de Chaville, « le rapport à la technique, cette critique du paradigme technocratique, c’est ce que le pape met en lumière avec quelque chose d’important: le caractère de limite. »

Un appel, donc, aux dirigeants du monde et aux participants aux négociations sur le climat de la COP28 à Dubaï en décembre prochain.