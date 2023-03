Réforme des retraites, les 10 ans du pontificat de François, le média de paix en Irak et la journée de prière pour les victimes d’abus dans l’Eglise / Au coeur de l’actu #23

Retraites : clap de fin ou crise en vue ?

Emmanuel Macron et le gouvernement ont opté pour l’emploi du 49.3 sur la réforme des retraites, jeudi 16 mars. Annoncé par Elisabeth Borne, sous les huées et la Marseillaise de certains parlementaires, les oppositions ont annoncé qu’ils allaient déposer des motions de censure. Après les rassemblements émaillés de tensions de plusieurs milliers de manifestants « révoltés », la CGT a annoncé, après avoir perturbé la circulation sur le périphérique parisien, la mise en arrêt de la raffinerie TotalEnergie de Normandie dès ce week-end. Pourquoi utiliser le 49.3 ? Pour Sophie de Ravinel, journaliste au Figaro, « le matelas des députés LR était trop fin pour se permettre le vote. Emmanuel Macron n’avait pas la possibilité de s’assurer du vote de cette loi, qui est la mère des réformes de son quinquennat ». Retrouvez les analyses également de Philippe Clanché et Marie d’Armagnac, journalistes, invités du Grand Débat.

Une réforme complexe et technique mais nécessaire estime Éric Bertrand, adjoint au directeur des études de Sauvegarde Retraites, sinon « tout va reposer sur les jeunes générations (…) on leur refile la patate chaude » expliquait-il dans le Grand Témoin mardi 14 mars.

Pape François : 10 ans aux périphéries du monde pour l’Eglise

Souvenez-vous, le 13 mars 2013, le monde acclamait le nouveau pape : François. L’archevêque de Buenos Aires est devenu le premier sud-américain et le premier jésuite à accéder au trône de Saint-Pierre. « Nous pensions tous, que le pape élu, serait le cardinal Angelo Scola, archevêque de Milan et du reste, la conférence épiscopale italienne a publié, par mégarde, un communiqué de félicitations » raconte Frédéric Mounier, ancien correspondant à Rome pour La Croix et invité de Louis Daufresne ce lundi 13 mars 2023.

L’obsession des périphéries

François a ouvert une nouvelle page de l’histoire de l’Eglise aux périphéries, à commencer par les plus pauvres comme le souligne Pierre Durieux, secrétaire général de l’association Lazare et invité de Marie-Leïla Coussa.

Un média de paix en Irak

Depuis le 8 mars, « En toute liberté – une radio pour la paix » est en salle. Réalisé par Xavier de Lauzanne, Les protagonistes sont des confrères. Sept journalistes de la rédaction de la radio irakienne Al Salam. Ils sont musulmans, chrétiens et yézidis et tendent leurs micros à ceux qui veulent la paix. Le réalisateur était l’invité de Louis-Marie Picard dans le Bloc-Notes Média.

La journée de prière pour les victimes d’abus sexuelles dans l’Eglise

Votée lors de l’Assemblée plénière en mars 2021, les évêques déclaraient « que la journée de prière pour les victimes de violences et agressions sexuelles et d’abus de pouvoir et de conscience dans l’Église, voulue par le Saint-Père est désormais célébrée dans les diocèses de France chaque année le 3e vendredi de Carême. » Notée dans le calendrier liturgique, le pape, dans une vidéo datée du 3 mars, rappelait que « face aux abus, et surtout à ceux qui sont commis par les membres de l’Eglise, il ne suffit pas de demander pardon ».

