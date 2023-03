Que retenir de l’entretien télévisé d’Emmanuel Macron ?

Après l’adoption de la réforme des retraites toujours largement contestée dans les sondages et à la veille d’une nouvelle journée de mobilisation, le Chef de l’État était interrogé par les présentateurs des journaux de 13h de TF1 et France 2 Julian Bugier et Marie-Sophie Lacarrau. Ce qu’il faut en retenir.

La réforme entrera en vigueur à la fin de l’année

« Cette réforme, elle est nécessaire ça ne me fait pas plaisir, j’aurais voulu ne pas la faire, mais c’est pour ça aussi que j’ai pris l’engagement de la faire« , a déclaré le chef de l’Etat souhaitant une entrée en vigueur d’ici la fin de l’année « pour que les choses rentrent en place« , et notamment que 1.8 million de retraités « commencent à être augmentés d’environ 600 euros par an en moyenne » et qu' »on commence à décaler l’âge légal de trois mois supplémentaires« .

Manifestations : aucun débordement toléré

« On ne peut accepter ni les factieux ni les factions » après l’adoption par 49.3 de la réforme des retraites, a déclaré Emmanuel Macron lors de cet entretien télévisé, dénonçant chez des manifestants des « groupes qui utilisent la violence ». « Quand les États-Unis d’Amérique ont vécu ce qu’ils ont vécu au Capitole, quand le Brésil a vécu ce qu’il a vécu (…), je vous le dis très nettement« , « on ne peut accepter ni les factieux ni les factions« , a expliqué le chef de l’Etat en référence à des épisodes insurrectionnels vécus par les institutions dans ces deux pays. « On ne tolèrera aucun débordement« , a-t-il ensuite insisté.

Réengager le dialogue avec les partenaires sociaux

Emmanuel Macron souhaite « réengager » le dialogue avec les partenaires sociaux sur les conditions de travail, pour entendre « ce besoin de justice » exprimé dans les manifestations contre sa réforme des retraites. Il a promis que la discussion concernerait notamment l’évolution des carrières ou la pénibilité, se tiendrait « dans les prochaines semaines » à partir d’une « méthode » définie dans les « trois semaines-un mois« , et ne prendrait pas la forme de « grand-messes » mais de « discussions concrètes ».

Superprofits : Emmanuel Macron dénonce le cynisme des « grandes entreprises »

Le président de la République a dénoncé le « cynisme » de certaines « grandes entreprises » qui ont dégagé d’importants bénéfices exceptionnels leur permettant de racheter leurs propres actions en Bourse, et leur demandant « une contribution exceptionnelle » pour que « les travailleurs puissent profiter » de cet argent. « Il y a quand même un peu un cynisme à l’œuvre, quand on a des grandes entreprises qui font des revenus tellement exceptionnels qu’ils en arrivent à utiliser cet argent pour racheter leurs propres actions », a déclaré Emmanuel Macron, ajoutant qu’il compte « demander au gouvernement de travailler sur une contribution exceptionnelle »